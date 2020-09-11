تقليل الاغتراب.. شروط التحويل إلى كلية مناظرة بتنسيق 2020

أعلن وزير التعليم العالى، الدكتور خالد عبد الغفار، إطلاق مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات بين طلاب المرحلة الأولى والثانية للتنسيق يوم السبت 12 سبتمبر حتى الأربعاء 16 سبتمبر، وفقا لقواعد وشروط التوزيع الجغرافى والإقليمية وفى حدود نسبة 10% سواء التحويل المناظر أو غير المناظرة.

ويسمح للطالب الذى رشح في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، وفقاً لما يلي:-

يسمح للطالب الذى رشح لكلية خارج النطاق الجغرافى (أ)، بابداء رغبته فى التحويل لأحد الكليات المناظرة داخل النطاق الجغرافى (أ) فقط بغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات التى قبلته الكلية المراد التحويل اليها.

ومثلا لذلك: طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التحويل لكلية الهندسة جامعة طنطا حيث تقع فى نطاق الجغرافى ( أ ) وذلك طبقا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين فى التحويل، وفى حالة وجود اكثر من كلية مناظرة فى النطاق الجغرافى ( أ ) يسمح للطالب الذى رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافى ( أ ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل فى منطقته الجغرافية ( أ ) ومثال إلى ذلك بالقاهرة الكبرى خمس كليات للهندسة ( القاهرة – عين شمس – حلوان – المطرية - شبرا ) والحد الأدنى للقبول بها مثلا هو ( 392 ، 391 ، 390 ، 388 ،387 ) يسمح فقط بالتحويل المناظر للكلية الأقل للحد الأدنى، وذلك طبقا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين فى التحويل .

أما بالنسبة للتحويل المناظر لتقليل الاغتراب في الكليات التي تطبق نظامي القبول (الانتظام – الانتساب الموجه): فيتم مراعاة الاتى :-

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أولا :- الحالة الاولى فى حالة ترشيح الطالب الى كلية ما ( انتظام ) ويرغب فى التحويل الى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل فى هذه الحالة وفقا لما يالى الحد الأدنى للقبول في كل نظام من النظامين عند التحويل بين هذه الكليات وذلك على النحو التالي طبقاً لقرار المجلس الأعلي للجامعات:

وفي حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتظام) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقاً لما يلي:

وإذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يفوق الحد الأدنى لمجموع درجات (الانتساب الموجه) الذي قبل بالكلية التي يرغب في التحويل إليها فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفق نظام (الانتظام).

أما إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يساوي أو أقل من الحد الأدنى لمجموع درجات (الانتساب الموجه) الذي قبل بالكلية التي يرغب في التحويل إليها فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفق نظام (الانتساب الموجه).

ويتم قبول تحويلات في حدود نسبة مئوية يحددها المجلس الأعلى للجامعات بنسبة 10% من الاماكن المقررة لكل كلية وطبقا للإمكانيات الاستيعابية للكليات.



