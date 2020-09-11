طارق السيد: رمضان صبحى مش مجنون عشان يروح بيراميدز بنفس قيمة عقده مع الأهلى

أبدي طارق السيد نجم الزمالك السابق، إندهاشه من الأبناء التي يتم ترديدها عن انتقال رمضان صبحي لنادي بيراميدز، بمقابل مادي أقل أو مساوى لما يحصل عليه من النادي الأهلى، مضيفاً فى تصريحات تليفزيونية: "لو رمضان وافق علي اللعب لبيراميدز بنفس المقابل الذي يحصل عليه من الاهلي، يجب الكشف علي قواه العقلية".

وجاء إعلان نادى بيراميدز الخاص بالتعاقد مع رمضان صبحى لاعب فريق هيدرسفيلد الإنجليزى، بطريقة مختلفة عن المتعارف عليه فى الأندية المصرية، حيث دشن مسئولو النادى فيديو عبر مواقع السوشيال ميديا يظهر من خلاله عدة نجوم من الفريق السماوى وهم أحمد الشناوى، وعمر جابر، وعلى جبر، وعبد الله السعيد، ويظهر النجوم فى الفيديو وكأنهم فى مكالمة رباعية يتشاورون عن توقعات انضمام رمضان من عدمه، وهناك من يحاول اختراق المكالمة، ليظهر رمضان صبحى مع عبارة "احفظ اسمى" وفى النهاية "انتهى الوقت تمت المهمة بنجاح".

ويعتبر رمضان صبحى هو ثاني صفقات نادي بيراميدز استعدادا للموسم الجديد 2020 / 2021، بعد إعلانه التعاقد مؤخرا مع أحمد فتحى لاعب النادى الأهلى، وعقد النادى مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل التعاقد مع رمضان صبحي.

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وشارك رمضان صبحي مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، و أحرز 17 هدفا، و صنع 13 لزملاؤه، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، وسجل هدفين، وصنع 3، كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، و فى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف.



