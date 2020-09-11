الزمالك يستأنف تدريباته اليوم دون راحة عقب التعادل مع سموحة

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، منح لاعبيه راحة من التدريبات اليوم عقب تعادل الفريق أمس أمام سموحة بنتيجة 3/3 في الجولة الـ 26 للدورى، ويستعد الزمالك لخوض مباراة الإنتاج الحربي الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدوري، ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

من ناحية آخرى، أبدى احمد سامى المدير الفني لفريق سموحة سعادته بالتعادل الذي حققه فريقه امام الزمالك في المباراة التي أقيمت بينهما أمس وانتهت بنتيجة 3/3 ، وقال احمد سامي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إنه كان يضع عينه قبل المباراة علي تحقيق نتيجة إيجابية، ولكن اللاعبين وقعوا في بعض الأخطاء في الشوط الأول وهو ما أدى لتأخر الفريق 2 / 1 في الشوط الأول.

وأضاف سامي انه تفادي تلك الأخطاء بين الشوطين وقام بتصحيحها فتحقق التعادل خاصة انه منح تعليمات للاعبيه بضرورة استغلال كل الهجمات التي تأتي للمهاجمين وهو ما حدث مع نهاية المباراة، واختتم سامي تصريحاته مؤكدا أن الزمالك فريق كبير ولا يتأثر بالغيابات والدليل أنه كان متقدما 3/1 .

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فيما رفض محمد خميس مراقب مباراة الزمالك وسموحة، حضور الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك للمؤتمر الصحفي عقب المباراة، حيث فوجئ كارتيرون بمنعه من الدخول للمؤتمر عقب المباراة بسبب تأخره عن موعد حضوره المحدد من جانب لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم.

وانتهت مباراة الزمالك وسموحة بالتعادل الايجابي 3/3 ليحافظ الزمالك علي المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 52 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 36 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يتجمد رصيد سموحة عند النقطة 33 ، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 15 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 33 هدفًا واستقبلت شباكه 30 هدفًا.



