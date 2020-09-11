صور.. تعرف على صديقة دراكسلر حديث إنجلترا

أثار الألماني جوليان دراكسلر لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، اهتمام عدد من اندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وتلقى عدد من العروض منذ بداية موسم الانتقالات الصيفية الجارى، ورغم أن توماس توخيل مدرب الفريق الباريسى أعرب عن رغبته في التخلص من لاعب الوسط الألماني منذ عدة أشهر إلا أن دراكسلر أبدى تمسكه بالبقاء فى صفوف بطل الدوري الفرنسي بفضل راتبه.



دراكسلر وصديقته

ومع ارتباط اسم لاعب الوسط الألماني بأندية الدوري الإنجليزي، تصدرت صديقته سيثانى تاينج حديث وسائل التواصل الاجتماعى في إنجلترا.

التقى جوليان دراكسلر بالراقصة سيثانى تاينج في باريس وبدأ في مواعدتها في نهاية العام الماضى، وأعلن لاعب الوسط الألماني علاقته الغرامية معها في عيد مولده الأخير في 20 سبتمبر الماضى.



صديقة دراكسلر 2

سيثانى سيث هي مصممة رقصات شهيرة وكانت أشهر رقصاتها للمغني الفرنسي مات بوكورا، ولديها العديد من مقاطع الفيديو للبروفات وورش العمل الخاصة بتصميمات رقصاتها، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواص الاجتماعى "انستجرام".



دراكسلر وصديقته

وكان جوليان دراكسلر يرتبط بـ لينا ستيفل خلال السنوات الماضية، واعتادت على دعمه خلال جميع المباريات مع المنتخب الألماني وأيضا اعتادت على ارتداء قميص يحمل اسمه في جميع مباريات باريس سان جيرمان ولكنه انفصل عنها لتعود إلى ألمانيا.



صديقة دراكسلر السابقة

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ويعد أبرز ناديين مهتمين بضم جوليان دراكسلر من باريس سان جيرمان، هما ليدز يونايتد وأرسنال، ولكن اللاعب الألمانى أبدى رد فعل فاتر على عروض الأندية الإنجليزية، نظرا لرغبته في استكمال تعاقده مع النادى الباريسى، والذى ينتهى في الصيف المقبل، نظرا لراتبه الكبير والذى لن يستطيع الحصول عليه مع أندية إنجلترا.



دراكسلر وصديقته 2



دراكسلر وصديقته وعائلته



صديقة دراكسلر 3



دراكسلر وصديقته



صديقة دراكسلر 2



صديقة دراكسلر 3



صديقة دراكسلر



