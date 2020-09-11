"كل أسبوع مستشفى".. فيديو يرصد جهود الرئيس السيسى فى النهوض بقطاع الصحة

تولى القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أهمية قصوى للنهوض بقطاع الصحة للحفاظ على صحة المواطنين، وظهر ذلك جليا من خلال المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار فى العمليات الجراحية والقضاء على فيروس سى.

ويرصد الفيديو التالى جهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى النهوض بقطاع الصحة، حيث تم تطوير 376 مستشفى، وبناء 52 مستشفى جديد فى 6 سنوات، فضلا عن إجراء 224 عملية جراحة مجانية كل أسبوع، وإجراء 70 ألف عملية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار فى 6 سنوات.

كما يرصد الفيديو علاج 7051 مريض فيروس سى كل أسبوع، وعلاج 2.2 مليون مريض ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى، كما أوضح أنه كل أسبوع هناك سيارة إسعاف مجهزة تدخل الخدمة، ودخول 300 سيارة إسعاف جديدة الخدمة فى 6 سنوات.

