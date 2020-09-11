قبل القمة.. تاريخ مواجهات الإسماعيلى مع الأهلى و 6 أهداف فاصلة

يستعد ملعب برج العرب بالإسكندرية، لاستضافة مواجهة من العيار الثقيل بين الإسماعيلى والأهلى مساء اليوم الجمعة، فى قمة الأسبوع الــ26 بمسابقة الدورى الممتاز، والتقي الفريقان من قبل 116 مواجهة خلال المواسم ككل، حقق خلالهم الاسماعيلى الفوز فى 22 مباراة مقابل 60 للأهلى وتعادلا فى 33 مباراة.

ويتبقى للإسماعيلى 6 أهداف فقط للوصول إلى 100 هدف فى شباك الأهلى، بعد تسجيله 94 هدف، بينما سجل المراد الأحمر 169 هدف.

أول مباراة جمعت الفريقين كانت بالجزيرة موسم 48-49 و فاز الاهلي 2-0 سجلهما احمد مكاوي بينما كانت أخر مباريات الفريقين كانت فى الدور الاول يوم 19 ديسمبر 2019 من موسم 2019- 2020 وأنتهت بانتصار الاهلى بهدف وليد سليمان. واكبر فوز للاسماعيلي علي الاهلي كانت بنتيجة 4-3 في موسم 99-2000 و بنتيجة 4-2 موسم 64-65 و بنتيجة 4-1 موسم 63-64 ويعد عوض عبد الرحمن ومحمد بركات هم هدافى الإسماعيلى فى شباك الأهلى برصيد 5 أهداف ، يليهم “صلاح وعلى ومحسن” أبو جريشة وبشير عبد الصمد و النيجيري جون اوتاكا برصيد 4 أهداف.

