5 معلومات عن مباراة الأهلى والإسماعيلى اليوم الجمعة 11 / 9 / 2020 بالدوري

يدخل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى اختباراً صعباً مع دقات الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة حينما يحل ضيفاً على الإسماعيلى بستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز وهى المباراة التي نلقى الضوء عليها في السطور التالية ..

*ترتيب الاهلى والاسماعيلى في جدول الدوري

الأهلى صاحب الصدارة فى جدول المسابقة برصيد 68 نقطة، وبفارق كبير عن المركز الثاني، ولعب الفريق الأحمر 25 مباراة فى الدورى حتى الآن وحقق نتائج مميزة جداً، حيث تمكن من الفوز فى 22 مباراة، وتعادل فى مباراتين فقط، ولم يتلق هذا الموسم سوى هزيمة وحيدة فقط على يد غريمه التقليدى الزمالك فى مباراة القمة الأخيرة التى أُقيمت ضمن منافسات الجولة 22 من عمر البطولة والتى انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

فيما يحتل الاسماعيلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 6 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

*مواجهات الاهلى والاسماعيلى

*التقى الفريقان في بطولة الدوري الممتاز في 116 مباراة ويتفوق الأهلي في تاريخ لقاءات الفريقين بعدما تمكن من تحقيق الفوز في 60 مباراة وكان التعادل حاضرًا في 34 مباراة، فيما حقق الإسماعيلي الفوز في 22 مباراة.

*رقم خاص لأربعة لاعبين لعبوا للأهلى والاسماعيلى

أستطاع أربعة لاعبين ارتدوا قميص الاهلى والاسماعيلى من التسجيل بقميص الناديين البداية مع خالد بيبو الذى كان لاعبا للاسماعيلى ثم انضم للاهلى وسجل هدفين فى مباريات القمة بواقع (1 للاسماعيلي، 1 للاهلي) ثم محمد بركات الذى انتقل للاهلى بعدما تألق للاسماعيلى وسجل (7 اهداف للأهلي، 3 للإسماعيلي) ثم شادى محمد الذى ضمه الإسماعيلى بعد لعبه للاهلى وأحرز (2 للاهلي، 1 للاسماعيلي) وآخيرا عبد الله السعيد الذى هز الشباك 4 مرات بواقع (3 للاهلي، 1 للاسماعيلي).

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* 60 لاعب لعبوا للأهلى والاسماعيلى

بلغ عدد اللاعبين اللذين لعبوا للفريقين ما يقرب من 60 لاعب وهم …رفعت حسنين ريعو – عبد العزيز صالح – هانى مصطفى – عادل ابو جريشة – حمادة المصرى-عاطف السمرى – محمود جابر – أسامة عباس – خالد دندش – محمد حشيش – حمادة يونس – ايهاب جلال .. حارس المرمى – احمد حسن- مجدى طلبة – احمد سامى – احمد رجب – احمد سراج – خالد بيبو – محمد فؤاد – محمد شرف – سامى قمصان- محمد بركات – إسلام الشاطر – محمد عبدالله – عماد النحاس – احمد فتحى – سيد معوض – هانى سعيد – محمد فضل – احمد سمير فرج – احمد صلاح حسنى – محمود شيكو – محمد جودة – رامى عادل عبد الهادى – محمد عبد ربه فيليكس – روبرت اكوراى – محمد ابراهيم حجازى – احمد صديق – شريف عبد الفضيل – عصام الحضرى – مصطفى طلعت -احمد ابو مسلم – ابراهيم سعيد – شادى محمد – عبد الله السعيد – امير سعيود – مسعد عوض – احمد خيرى – احمد العش – جون انطوى – عبد الحميد شبانة – مصطفى عفروتو – احمد حجازى – كريم بامبو – عمرو السوليه – شريف حازم – حمادة مرزوق -مروان محسن – محمود متولى -محمد حمدى ذكى.

*التشكيل المتوقع للأهلى والاسماعيلى

بات من المنتظر أن يبدأ الأهلي لقاء الأسماعيلي ، بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي محمد هاني وايمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول وأليو ديانج و حمدي فتحي وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وأليو بادجي.

ويبدو التشكيل المتوقع للأسماعيلى أمام الاهلى مكون من :" محمد مجدى - محمود البدرى – محمد عمار – إبراهيم أبو اليزيد- أسامة إبراهيم - عماد حمدى – عمر الوحش -بيكيتى سيلفا – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى – شيلونجو".



