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دياب ينتهى من تسجيل أغنية جديدة بتوقيع إلهامى دهيمة

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يتعاون الفنان دياب مع الموزع الموسيقى إلهامى دهيمة، في أغنية سينجل جديدة تحمل طابع الرقص والبهجة، ولم يستقر على اسمها حتى الآن، وهى من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وقال موزع الأغنية إلهامى دهيمة لـ"اليوم السابع"، إن دياب يقدم هذه الأغنية بشكل جديد وقد تكون مفاجأة للجمهور، معربا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها.

 

من ناحية أخرى طرح دياب أغنية جديدة بعنوان "فاكرهم جدعان"، عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من كلمات عصام حسني، وألحان محمد غريب، وتوزيع موسيقي أحمد عادل، وهندسة صوتية ياسر أنور.

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ويذكر أن آخر أعمال دياب الدرامية، كانت فى رمضان الماضى، هما مسلسل فرصة تانية مع ياسمين صبرى، ومسلسل ليالينا مع إياد نصار،كما ظهر ضيف شرف فى مسلسلين هما "الاختيار"، و"البرنس"، والذى تصادف ظهوره فى نفس الحلقة بنفس العملين وهى الحلقة ٢٤، ولم تكتف الصدفة فى ظهوره بنفس الوقت، ولكن شهدت أحداث المسلسلين مقتل دياب.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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