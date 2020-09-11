اليوم قطع المياه عن مناطق الوراق بالجيزة 8 ساعات تبدأ 10 مساءً

تشهد مناطق الوراق بمحافظة الجيزة اليوم الجمعة، انقطاع مياه الشرب لمدة 8 ساعات، حيث أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن منطقة الوراق (وراق العرب- شارع القومية)؛ وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة السادسة صباح غدا السبت، وذلك نظراً لأعمال تحويلات مترو الأنفاق الأمر الذى يتطلب تحويل مسار خطوط مياه قطر 300 مم بمنطقة القومية العربية.

واهابت المحافظة والشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، كما تقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود اى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.

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وكانت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أعلنت قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهى "منطقة النعام – ألف مسكن – شارع سليم ومتفرعاته – إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته – احمد عصمت ومتفرعاته – ش 6 أكتوبر ومتفرعاته – شارع أحمد عرابى ومتفرعاته – شارع العشرين ومتفرعاته – شارع جسر السويس من ألف مسكن حتى 6 أكتوبر – منطقة عرب الجسر – الشيراتون والكلية الحربية" لمدة 6 ساعات اعتبارا من الساعة التاسعة صباح الخميس الموافق 10-9-2020 وحتى الساعة الثالثة ظهر نفس اليوم، وذلك نظراً لقيام الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بتنفيذ اعمال تطوير بشارع عبد الحميد بدوى مما يترتب عليه بعض الاعمال على خط المياه قطر 1000 مم بالشارع سالف الذكر.