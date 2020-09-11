وزير الرى: الرئيس وجه بالانتهاء من تبطين الترع فى عامين بدلا من 10 سنوات

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الرى والموارد المائية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بالانتهاء من تبطين الترع خلال عامين بدلاً من 10 سنوات، مشدداً على أنه مشروع قومى سوف يخدم المزارع والدولة والمواطنين، وتابع: "انتظروا نقلة فى القرى المصرية بعد انتهاء المشروع القومى لتبطين الترع"، مضيفاً: "مصر تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح إذا توافرت المياه".

وأضاف "عبد العاطى"، خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر، ببرنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "أم بى سى مصر"، أن مصر تعانى من نقص كبير فى المياه ولكن وزارة الرى تعمل بكل جهد من أجل احتواء هذا العجز، وتنفذ العديد من المشروعات من أجل تعويض النقص، سواء من حيث التوسع فى الرى الحديث،أو تبطين الترع، وغيرها.

وعن الفيضانات التى ضربت السودان، قال وزير الرى، إنه منذ عام 1988 لم يحدث فيضان بالسودان بهذا الحجم، ولكن ما فاقم الأزمة هو تعدى المواطنين على المجارى المائية والبناء على مخرات السيول.

