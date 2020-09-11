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الأردن يعلن أن ماس كهربائى وراء انفجار مستودع لقنابل مورترز شرق الزرقاء

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قال وزير الدولة لشؤون الإعلام بالمملكة الأردنية، امجد عودة العضايلة، إن انفجارا وقع في الساعات الاولى من فجر اليوم الجمعة، بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة - الجيش العربي يقع شرق مدينة الزرقاء .

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اضاف العضايلة أن التحقيقات الاولية تشير الى أن الانفجار نتج عن ماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكميرات. وقال "وفقا للقيادة العامة فانه حتى اللحظة لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار".  

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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