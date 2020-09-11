أكثر من 41 ألف طالب يؤدون امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية غدا

تنطلق غدا السبت امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية، حيث من المقرر أن يؤدى طلاب القسم العلمى الامتحان بمادة الفقه باللجنة الأولى والتى تنطلق من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر، كما يؤدى طلاب القسم امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية "نظام حديث- نظام قديم"، وتبدأ اللجنة من الساعة الحادية عشر والنصف وحتى الواحدة والنصف ظهراً، كما يؤدى طلاب القسم الأدبى امتحان مادة الفقه فى اللجنة الأولى ومادة الإنشاء باللجنة الثانية.

ويؤدى طلاب الدور الثانى بالشهادة الثانوية فى 347 لجنة بـ27 منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية، يمتحن بها 41 ألفا و315 طالب وطالبة بالقسمين الأدبى والعلمى،كما تقرر أن تعقد لجان التصحيح بـ5 مقرات، والتى تبدأ بعد انتهاء اليوم الأول من امتحانات الدور الثانى، كما أن الامتحانات سوف تنتهى يوم 21 سبتمبر الجارى بالنسبة للقسم العلمى ويوم 20 سبتمبر للقسم الأدبى، ويخوض الطلاب مادتين فى اليوم.

كما تقرر تشكيل غرفة عمليات مركزية بالقاهرة لمتابعة سير الامتحانات الخاصة بالثانوية الأزهرية الدور الثانى، والتشديد على تفعيل كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين

كما تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385. للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثانى عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.