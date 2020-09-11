قطع المياه عن مدينة سوهاج 6 ساعات اليوم لأعمال الصيانة

أعلن اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والعضو المنتدب، عن ضعف وانقطاع المياه بحى غرب وحى شرق مدينة سوهاج، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة مساء اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر الجاري وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2020 ولمدة 6 ساعات للقيام بأعمال الصيانة وتغيير محابس خط طرد الصرف الصحى بميدان العروبة. وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.



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