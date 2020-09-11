الأهلى يتحدي الإسماعيلى في معركة "القوة والانتفاضة" بالإسكندرية.. الليلة

في الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس تقام إحدي أهم مباريات الدوري المصري عندما يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التي يراها كثيرون من كلاسيكيات الكرة المصرية بعيدا عن ترتيب الفريقين بجدول الدوري أو نتائجهما في الفترة الأخيرة.

يدخل الاهلي موقعة الليلة متربعا على قمة الدوري برصيد ٦٨ نقطة ولم يخسر سوي مباراة واحدة وتعادل في مباراتين وحقق أربعة انتصارات متتالية أمام الجونة والمصري ودجلة وحرس الحدود بعدما سبق وخسر من الزمالك بثلاثة أهداف لهدف وتعد مباراة اليوم بمثابة معركة كروية بين قوة الاهلي المهيمن على القمة وبين الإسماعيلي الباحث عن انتفاضة يستعيد بها التألق بعد تراجع النتائج مؤخرا.

كتيبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جاهزة لمباراة الليله خاصة بعدما استعاد أكثر من لاعب مستواه في مبارة الحدود الأخيرة وأبرزها اجاي وقفشة ومعلول ومعهم باقي كتيبة الفريق منهم مروان محسن وبادجي وديانج وحمدي فتحي ومن خلفهم الثلاثيي الدفاعي أيمن أشرف وياسر إبراهيم ورامي ربيعة والحارس المتألق في الفترة الأخيرة محمد الشناوي كما أصبح كهربا جاهز للمشاركة بعد انتهاء إيقافه لو استعان به فايلر.

في المقابل ، يدخل فريق الاسماعيلى مباراة الليلة بحثاً عن مصالحة جماهيره الغاضبة من تراجع النتائج المحلية هذا الموسم بتحقيق فوز على الأهلى حامل اللقب ومتصدر البطولة يعيد الهدوء لقلعة الدراويش، وآخر لقاء جمع بين الاسماعيلى والاهلى في الدوري انتهى بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله وليد سليمان ، ويسعى الفريق الأصفر لتحسين نتائجه وإرضاء جماهيره في الجولات المتبقية من البطولة ، لاسيما أن الفوز الليلة سيكون تحت أنظار البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى الجديد للإسماعيلى الذى سوف يشاهد المباراة من المدرجات على أن يبدأ مهام عمله بداية من مواجهة المقاولون العرب بالجولة المقبلة للمسابقة كما قد يساهم في موافقة مجلس الاسماعيلى على التراجع عن قرار تجميد مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى.

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وكان الفريق الأصفر قد انتفض عقب هزيمته من مصر المقاصة برباعية مقابل هدف في الجولة 24 ليحقق فوزاً عريضاً برباعية على نادى مصر على ملعبه بستاد الإسماعيلية بالجولة الأخيرة للمسابقة في أول ظهور لأحمد العجوز ومحمد حمص في الجهاز الفني للدراويش عقب رحيل أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة ومن قبلهم الفرنسي ديديه جوميز بسبب سوء النتائج.

ويحتل الاسماعيلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 6 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

وتأكد غياب الرباعى باهر المحمدى و محمد هاشم ومحمد صادق وأحمد أيمن عن الاسماعيلى أمام الاهلى بسبب الإصابة بينما خرج من قائمة الدراويش باتريك كادو وفخر الدين بن يوسف مهاجما الفريق الأصفر بعد نهاية إعارتهم ورفضهم الاستمرار لنهاية الموسم مع النادى.

ويبدو التشكيل المتوقع للأسماعيلى أمام الاهلى مكون من :" محمد مجدى - محمود البدرى – محمد عمار – إبراهيم أبو اليزيد- أسامة إبراهيم - عماد حمدى – عمر الوحش -بيكيتى سيلفا – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى – شيلونجو".