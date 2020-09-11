قصة هدف.. عمرو زكى يسجل ثنائية للفراعنة فى كوت ديفوار

قاد عمرو زكى مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، الفراعنة للفوز برباعية على كوت ديفوار، بعد أن نجح فى تسجيل هدفين أولها من ضربة رأسية متقنة وثانيها من لعبة تاريخية تلاعب خلالها بمدافعى كوت ديفوار وسددها فى الشباك، مسطرًا تاريخًا من ذهب له ولمنتخب بلاده، في لقاء لن تنساه جماهير الكرة المصرية مهما طال الزمان، يجسد أبناء المعلم حسن شحاتة، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، أدوارا بطولية ويضربون مثالًا رائعًا فى التحلى بروح الفوز والإصرار والعزيمة، ويلقنون أفيال كوت ديفوار درسًا قاسيًا فى فنون المستديرة برباعية تاريخية بنصف نهائى أمم أفريقيا 2008، ليكون صاحب الفضل فى بلوغ المنتخب القومى لنهائى العرس القارى للمرة الثانية على التوالى.

"البلدوزر" هو أحد عناصر الجيل الذهبى للكرة المصرية تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، وساهم بصورة كبيرة فى فوز الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية مرتين فى 2006 و2008.