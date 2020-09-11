فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف حقيقة 12 شائعة انتشرت فى أسبوع

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع، وتم التواصل مع الوزارات والجهات المعنية لكشف حقيقة هذه الشائعات.

وتضمنت الشائعات تسريح عدد كبير من موظفى الدولة بالتزامن مع تنفيذ خطة التأهيل الإدارى تمهيداً للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وعدم تطبيق نظام الحضور الجديد على طلاب المدارس الخاصة خلال العام الدراسى 2020/ 2021 وتخفيض المناهج الدراسية ضمن خطة العام الدراسى الجديد فى ظل أزمة كورونا.

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وتضمنت أيضا الشائعات إلغاء أعمال السنة في المدارس خلال العام الدراسي 2020 / 2021، ووقف وزارة التربية والتعليم صرف مكافآت المعلمين في إطار خطة العام الدراسي الجديد، وإجبار خريجي الجامعات والمعاهد العليا على تأدية الخدمة العامة، وقرار بصرف جميع المعاشات من خلال الكارت الذكى "ميزة" فقط، ووقف دعم مستفيدى برنامج تكافل وكرامة حال تحويله لصندوق لمواجهة الفقر، وإخلاء منطقة الدويقة من السكان دون توفير وحدات سكنية بديلة لهم، وإلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بمصلحة الشهر العقارى، واقتصار طرح منتجات مبادرة "ما يغلاش عليك" بعدد محدود من محافظات الجمهورية، وإطلاق صفحة جديدة لوزارة القوى العاملة على موقع "فيس بوك" تنشر أخباراً عن توفير منح ووظائف جديدة.



