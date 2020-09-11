10 قتلى و14 مصابا باحتجاجات ضد الشرطة بسبب مقتل "فلويد الكولومبى".. صور

تستمر الاضطرابات والاحتجاجات فى كولومبيا لليوم الثالث على التوالى، بسبب انتهاكات الشرطة ضد المتظاهرين، وأسفرت عن 10 قتلى و140 مصابا، وذلك رفضا لوفاة رجل بعد أن وجهت الشرطة له عدة صدمات بمسدس صعق كهربائى، ووقع 7 من القتلى فى العاصمة الكولومبية، بوجوتا، والباقى فى سواتشا المجاورة، وقالت عمدة العاصمة كلوديا لوبيز فى مؤتمر صحفى "الغالبية العظمى من الشباب".



كولومبيا 1

وسجلت مدن بوسا وكينيدي وتوساكيلو وسوبا وإنجاتيفا اضطرابات في النظام العام ، بما في ذلك حرائق السيارات وحاويات القمامة وأوامر الإجراءات الفورية (CAI) ، وفقًا لما أوردته إذاعة كاراكول.

وقالت قناة كاراكول الكولومبية إن المواطنين استنكروا أن قوات الأمن هاجمت المدنيين وسط أعمال الشغب.

وأثار وفاة خافيير أورونيز، الذى تعرض لضربة من مسدس صعق كهربائى من قبل اثنين من رجال الشرطة مظاهرات فى العاصمة انتهت بأعمال شغب كبيرة، والذى أطلق عليه "فلويد الكولومبى".

وأشارت القناة إلى أن أوردزونيز، الرجل الذى يبلغ من العمر 46 عاما، تعرض للوحشية والاستخدام المتكرر لمسدس صعق كهربائى من قبل اثنين من رجال الشرطة فى بوجوتا، ما تسبب فى احتجاجات عنيفة بالعاصمة الكولمبية.

"من فضلك ..اتوسل إليك " كانت العبارات التى قالها أوردزونيز عندما قاما رجلين من الشرطة بشل حركته من خلال مسدس صعق كهربائى فى أحد شوارع حى سانتا سيلسيليا ،غرب العاصمة الكولومبية، والتى أثارت غضبا بين المواطنيين الذين احتجوا أمام مقر الشرطة.



فلويد الكولومبي

في تلك المواقع، التى يوجد العشرات منها فى أحياء المدينة، صرخ المتظاهرون ومعظمهم من الشباب "قتلة .. قتلة" على الرجال الذين يرتدون الزي الرسمي وبدأوا في إلقاء جميع أنواع الأشياء على البنية التحتية للشرطة.

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وبحسب رئيس حكومة بوجوتا ، لويس إرنستو جوميز ، تلقى مكتب العمدة حتى الآن هذا العام 137 شكوى بشأن "الاستخدام المفرط للقوة المزعوم ، والانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان من قبل الشرطة" في المدينة.

واستمرت الاشتباكات بين الجنود الذين يرتدون الزي العسكري والمتظاهرين حتى الليل ليس فقط في بوجوتا ولكن أيضًا في مدن أخرى مثل كالي وميديلين.



احتجاجات كولومبيا

وفي قطاع بوسا جنوب المدينة ، أضرمت النيران في حافلة تابعة لنظام النقل العام المتكامل ، وفي حي لا جايتانا التابع لبلدة سوبا المكتظة بالسكان شمال غرب المدينة ، انقلب حشد آخر.

ومن بين الشكاوى كانت "ندين أن فابيان سيلفانو بينيا رودريجيز أصيب في رأسه على ما يبدو برصاصة من القوة العامة بينما كان يتظاهر بشكل سلمي بالقرب من المطار الدولى" وفقا لسيرجيو مارين ، ممثل حزب القوات المسلحة الثورية لكولومبيا، وقال: "إننا نطالب برد عاجل من مكتب عمدة بوجوتا والشرطة".



