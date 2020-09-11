سقوط عاطل قتل سائق توك توك بسبب خلافات جيرة بالشرابية

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، من القبض على عاطل لقتله سائق توك توك بعد التعدى عليه بفرد خرطوش فى منطقة الشرابية بسبب خلافات جيرة بينهما ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من الاهالى بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، ووجود متوفى بالمكان، وبانتقال رجال المباحث الى المكان ، تبين العثور على جثة "ا.م" 41 سنة وبه عدة طلقات خرطوش فى الجسد.

وبتكثيف التحريات تبين أن " ع.ع" عاطل وراء ارتكاب الواقعة، وتم القبض عليه ، ودلت التحريات أن المجنى عليه نشبت بينه وبين المتهم مشاجرة بسبب خلافات جيرة واعتدى عليه بفرد خرطوش واطلق عليه عدة طلقات اودت بحياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

Advertisements

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.



