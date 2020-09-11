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انقطاع المياه عن جسر السويس وعدة مناطق بالقاهرة بسبب كسر بأحد الخطوط

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهي " منطقة العزب بالمطرية – شارع جسر السويس من ميدان التجنيد إلى الألف مسكن  - استراحة الوزير بالحلمية – السبع عمارت -  ارض الجولف – الماظة –   مستشفى الجلاء العسكرى  - ميدان الاسماعيلية " نظراً لحدوث كسر مفاجئ بخط رئيسى بميدان رنين اسفل كوبرى مسطرد بسبب اعمال التطوير.

 

وأعربت الشركة عن أسفها لهذا العطل الخارج عن إرادتها لافتة إلى أنها ستعمل على إعادة تشغيل الخدمة فى أسرع وقت ممكن، موضحة انه تم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 

 


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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