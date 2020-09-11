وزير الرياضة يشارك فى مران رواد الكاراتيه.. صور

شارك الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قدامى لاعبى الكاراتيه "الرواد" التدريب الأسبوعى بالصالة المغطاة بأحد الأندية، وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته البالغة باستعادة ذكريات الكاراتيه التى شهدت مشاركته بالنادى منذ أن كان يسمى مركز الرياضات للألعاب اليابانية.

وبالرجوع إلى السيرة الذاتية لأشرف صبحى على المستوى الرياضى فهو لاعب كاراتيه سابق بنادى الزمالك، وحصل على الحزام الأسود وحقق الكثير من البطولات منها بطولة الجمهورية، وتوجه إلى العمل الإدارى، وعمل سكرتيرا لمنطقة الجيزة للكاراتيه لمدة 3 سنوات بدءا من عام 1994، وفى فترة التسعينيات حصل أيضا على دورة فى التحكيم للكاراتيه.