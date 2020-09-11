انتشال جثة طالب وإنقاذ آخر بعد تعرضهما للغرق بمياه النيل في الصف

تمكن رجال الإنقاذ النهرى، من انتشال جثة طالب غرق في نهر النيل بالصف، وتم إنقاذ آخر واستخراجه من المياه بعد تعرضهما للغرق بنهر النيل لعدم إجادتهما السباحة، وحرر محضر بالواقعة.

كانت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل، جنوب المحافظة بجوار ملهى جنة النيل بالصف، وأمر اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بانتقال رجال الإنقاذ برئاسة العميد ماجد سعفان مدير إدارة الإطفاء ، وتبين أن الضحية يدعى "أ.ع" 16 سنة، تعرض للغرق أثناء السباحة بنهر النيل، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى، وتم انتشال جثته، كما تم انقاذ "إ.م" واستخراجه من المياه وأخطرت النيابة للتحقيق.

جدير بالذكر أن الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه، وبعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.

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والغرق، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة في العالم، وهو ما يمثل 7٪ من جميع الوفيات الناجمة عن الإصابات ذات الصلة به (طبقا لتقديرات إحصائيات الوفيات غرقا 388،000 في عام 2004، باستثناء تلك التي تعزى إلى الكوارث الطبيعية، علماً بأن 96٪ من هذه الوفيات تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.



