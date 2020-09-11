محمد إبراهيم يحدد وجهته المقبلة والاختيار بين عرضى الأهلى وبيراميدز

أنهى محمد إبراهيم، لاعب المقاصة، الجدل حول وجهته المقبلة بشأن الأندية المهتمة بالتعاقد معه، سواء الأهلى أو بيراميدز، اللذين يرغبان فى الحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفى، لاسيما بعدما تطرق البعض لإمكانية رضوخ اللاعب للإغراءات المالية كما فعلها رمضان صبحى وغيره من اللاعبين.
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من جهته نفى اللواء بكرى سليم، المدير التنفيذى لنادى مصر للمقاصة، وصول أى عرض رسمى لمحمد ابراهيم صانع العاب الفريق، للانتقال لأى ناد خلال فترة الانتقالات المقبلة، سواء من النادى الأهلي، أو ناد اخر.
وقال سليم فى تصريحات تليفزيونية، "متمسكين ببقاء إيهاب جلال مع الفريق، لوجود تفاهم واضح مع اللاعبين والإدارة".
وتابع سليم: "إيهاب جلال لم يحصل على الفرصة كاملة مع الزمالك ولو تواجد مع الفريق من أول الموسم لحقق إنجازات كبيرة، وانتقاله وسط الموسم كان غلطة كبيرة".
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