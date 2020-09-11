إنفوجراف.. الأوقاف تفتتح 130 مسجدا فى 18 محافظة اليوم

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 130 مسجدًا فى 18 محافظة، ضمن خطة الوزارة لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر الجارى وأكتوبر المقبل، من بينها 34 مسجدًا من تنفيذ وزارة الأوقاف، و96 مسجدًا بالجهود الذاتية التى تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف.

"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أماكن المساجد الجديدة وفقا لكل مديرية أوقاف كما يلى:

1. 53 مسجدا بمحافظة الشرقية يفتتحها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

2. المنيا 14 مسجدًا

3. القليوبية 3 مساجد

4. المنوفية 12 مسجدا

5. الإسكندرية مسجدين

6. مسجد فى كل من محافظات "أسوان، السويس ، الأقصر، أسيوط"

7. الوادى الجديد 4 مساجد

8. كفر الشيخ مسجدين

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9. مرسى مطروح مسجدين

10. الغربية 4 مساجد

11. البحيرة 3 مساجد

12. قنا مسجدين

13. بنى سويف7 مساجد

14. الجيزة 9 مساجد

15. الدقهلية 9 مساجد

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أعلن أنه فى إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة المساجد وفرشها، والاهتمام ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، تقوم الوزارة خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2020 بافتتاح (314) مسجدا، تم إحلالها وتجديدها، منها (121) مسجدًا من موازنة الوزارة ومواردها الذاتية منهم خمسة مساجد إنشاء جديد.



الأوقاف تفتتح 130 مسجدا



الأوقاف تفتتح 130 مسجدا



الأوقاف تفتتح 130 مسجدا



الأوقاف تفتتح 130 مسجدا



