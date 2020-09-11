4 تغييرات متوقعة فى تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلى الليلة.. تعرف عليها

ينوى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، الاعتماد على مهاجم وحيد للفريق فى مباراة الإسماعيلى، المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدورى الممتاز.

واستقر فايلر على تشكيل مباراة اليوم الذى سيضم بنسبة كبيرة كلاً من: محمد الشناوى ومحمد هانى وأيمن أشرف ورامى ربيعة وعلى معلول وأليو ديانج وحمدى فتحى وأحمد الشيخ ومحمد مجدى قفشة وجونيور أجايى وأليو بادجى.

وبذلك يشهد تشكيل الأهلى فى مباراة الإسماعيلى الليلة أربعة تغييرات عن التشكيل الذى خاض به الفريق مباراة حرس الحدود الاثنين الماضى، والتى انتهت بفوز الأهلى بثنائية نظيفة فى الجولة الـ25 للدورى والتى خاضها الأحمر بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى وأحمد فتحى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وعلى معلول، حمدى فتحى وأليو ديانج وأحمد الشيخ وجيرالدو ومروان محسن وأليو بادجى.

وتتمثل التغييرات الأربعة فى مباراة الليلة عن لقاء الحرس كل من محمد هانى بدلاً من أحمد فتحى، وجونيور أجاى بدلاً من مروان محسن وقفشة بدلاً من جيرالدو وعلى معلول بدلاً من ياسر إبراهيم.

من ناحية أخرى، ينتظم حسين الشحات، لاعب الفريق، فى تدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدورى الممتاز والتى ستقام باستاد برج العرب، وحصل اللاعب على الضوء الأخضر بالمشاركة فى المشاركة فى المران الجماعى بعد أربعة أيام تقريباً حيث سيكون وقتها قد أنهى برنامج التأهيل الذى بدأه الثلاثاء قبل الماضى فى بداية راحلة العودة للملاعب عقب إجراء جراحة "الفناق" منذ ثلاثة أشهر وتحديداً يوم 21 يونيو الماضى. ويتابع الجهاز الفنى للأهلى حالة اللاعب بشكل مُستمر بالتنسيق مع الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود.

