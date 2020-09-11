فيديو يرصد استغاثة طفل عقب مقتل والده "شهيد الشهامة" في الهرم

في مشهد مؤثر، سجل أحد المواطنين مقطع فيديو بهاتفه المحمول، لطفل عقب مقتل والده، الذى أطلق عليه "شهيد الشهامة"، نتيجة تعرضه لإطلاق نار على يد عاطل، لمحاولته الدفاع عن زوجته، التي تعرضت لاعتداء وأسرتها على يد جيرانها، بعد أن استغاثت به.

وظهر الطفل "أمير" في الفيديو يتوجه مسرعا إلى والده "محمد إسماعيل" الذى سقط غارقا في دمائه بالشارع، عقب إطلاق النار عليه، مرددا "أبويا .. أبويا"، ثم جلس بجانبه مستغيثا لإنقاذه.

زوجة المجنى عليه، تحدثت لـ"اليوم السابع" عن تفاصيل الجريمة، فقالت إن الخلافات تعود إلى قبل الجريمة بما يقرب من شهرين، حيث كان يشعر شقيقها بالتعب، وأغلق لمبة الإضاءة أمام العقار الذى يقيم به، لإجبار الأطفال على اللعب بمكان آخر بالشارع، لشعوره بالإرهاق، إلا أن والدة المتهم التي تقيم بالعقار الملاصق لمنزل شقيقها، دخلت في مشادة كلامية معه، ووجهت له شتائم، واعتدت شقيقة المتهم على شقيقها بالحذاء.

وأضافت أن والدة المتهم وأفراد أسرتها اعتدوا على زوجة شقيقها بالضرب، ومزقوا ملابسها في الشارع، وصوروها أثناء الاعتداء عليها وإهانتها، ويوم الحادث، حضر أشقاء زوجة شقيقها لمعاتبة أسرة المتهم، بسبب الاعتداء على شقيقتهم وتمزيق ملابسها وتصويرها، وخلال لحظات خرج المتهم حاملا سلاحا ناريا، وحمل أحد أفراد أسرته أسطوانة غاز مشتعلة، وحمل آخرون أسلحة بيضاء، وزجاجات مياه غازية، وبدأوا في الاعتداء على شقيقها فأصابوه بسلاح أبيض.

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وتقول زوجة الضحية، إنها عندما شاهدت واقعة الاعتداء الغاشم من المتهم وأسرته، على شقيقها أسرعت وشقيقاتها للاحتماء بمنزلهن، وأغلقن الباب، ثم اتصلت بالنجدة وأبلغت بتعرضهم للاعتداء، وعقب ذلك اتصلت بزوجها المجنى عليه "محمد"، حيث ظلت تصرخ واستنجدت به، لإغاثتها، خاصة أن ابنها "أمير" كان خارج المنزل، وخشيت تعرضه لاعتداء من المتهمين، وفور وصول زوجها للشارع، بدأ المتهم "م.س.ط" في إطلاق النار عليه، إلا أن زوجها لم يتراجع، ولم يخش إطلاق النار، وحاول استخلاص السلاح من يده، فأطلق المتهم النار عليه، وأصابه بعدة طلقات خرطوش، وفور خروج زوجها من المنزل مصابا، اعتدى عليه شخص آخر، بحجر فأصابه برأسه، ليفارق الحياة نتيجة الإصابات التي لحقت به قبل وصوله إلى المستشفى.

وتابعت زوجة الضحية، أن المتهم وأسرته غدروا بهم، حيث أوهموهم برغبتهم في الصلح، وإنهاء الخلاف، ثم فاجئوهم بالاعتداء، الذى انتهى بمقتل زوجها، وتسببهم في يتم أطفالها الثلاثة، أصغرهم الطفلة "نور" التي لا يتعدى عمرها 3 سنوات، وطالبت بمحاسبة كل من شارك في الاعتداء وارتكاب الجريمة.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة إطلاق النار عليه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بمنطقة كفر المنفى، وتبين أن الضحية يدعى "محمد إسماعيل" تعرض لإطلاق نار أسفر عن مقتله، وقال شهود عيان أن زوجة الضحية استغاثت به بسبب مشاجرة أسرتها مع اخرين، وفور وصول المتهم تعرض لإطلاق نار على يد عاطل.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



