هانز فليك يغيب عن التدريبات الأولى لبايرن ميونخ استعدادا للموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن هانز فليك، المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ الألمانى، غاب عن قيادة التدريبات الأولى للعملاق البافارى التى أقيمت صباح اليوم، الجمعة، استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الكروى المقبل 2020-2021، وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن فليك غاب عن المران بسبب حضوره جنازة رئيس نادى هوفنهايم السابق بيتر هوفمان الذى توفى متأثرا بإصابته بسرطان الدم عن عمر يناهز 61 عاما.

وأضاف الصحيفة أن فليك كان من المقربين إلى هوفمان حيث سبق للمدير الفنى للفريق البافارى تدريب هوفنهايم بين عامى 2000 و2005.

وأشارت الصحيفة إلى أن تدريبات بايرن ميونخ شهدت تواجد تياجو ألكانتارا بعدما قطع الإجازة الممنوحة له، موضحة أن جيروم بواتينج خاض تدريبات فردية ضمن برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وتوج بايرن ميونخ بلقب مسابقة دورى أبطال أوروبا فى الموسم الكروى الجارى 2019-2020، للمرة السادسة فى تاريخه على حساب باريس سان جيرمان الفرنسى فى المباراة النهائية التى جمعتهما مؤخرا بنتيجة 1-0 على ملعب "النور" بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وحصد العملاق البافارى الثلاثية التاريخية هذا الموسم، للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم (2012-2013)، حيث هيمنت كتيبة المدرب هانز فليك على الصعيدين المحلي والأوروبي.

ويفتتح بايرن ميونخ مباريات الموسم الجديد يوم 18 سبتمبر بمواجهة شالكه ثم يواجه إشبيلية، بطل الدوري الأوروبي، في كأس السوبر الأوروبي بعدها 24 سبتمبر في بودابست.

