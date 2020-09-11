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ترتيب جدول الدورى قبل مواجهة الأهلى والإسماعيلى

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تقام اليوم عدة مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يلتقى الأهلى مع الإسماعيلى باستاد برج العرب بالإسكندرية، ونادى مصر والاتحاد السكندرى على استاد الكلية الحربية ومباراة طنطا ومصر المقاصة على استاد طنطا الرياضى ومباراة طلائع الجيش والجونة باستاد جهاز الرياضة العسكرى، وقبل خوض هذه المواجهات يتربع الأهلى على قمة الدورى، رغم إقامة 4 مباريات أمس فى نفس الجولة، شارك فيها أقرب منافسى الأحمر فى الجدول مثل الزمالك والمقاولون وبيراميدز، ويمتلك الأحمر 68 نقطة مقابل 52 نقطة لأقرب منافسيه وهو الزمالك بفارق 16 نقطة.


جدول ترتيب الدورى

 

جدول ترتيب الدورى

يتصدر الاهلى جدول ترتيب فرق الدورى فى قمة البطولة برصيد 68 نقطة بعدما خاض 25 مباراة فى الدورى، حتى الآن، وحقق نتائج مميزة جداً، حيث تمكن من الفوز فى 22 مباراة، وتعادل فى مباراتين فقط، ولم يتلق هذا الموسم سوى هزيمة وحيدة فقط على يد غريمه التقليدى نادى الزمالك.

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موقف الإسماعيلى في جدول ترتيب فرق الدورى

ويحتل الفريق المركز العاشر في الجدول برصيد 30 نقطة، حيث لعب  25 مباراة تمكن من الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وتلقى هزيمة في 10 مباريات .

موعد مباريات اليوم في الدورى

يلتقى نادى مصر مع الاتحاد السكندرى في الثالثة و النصف من مساء اليوم ،  و طنطا مع المقاصة في تمام السادسة وهو نفس موعد مباراة الطلائع أمام الجونة ، بينما تقام مباراة الأهلى و الاسماعيلى في الثامنة و النصف مساءا .

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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