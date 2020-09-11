محمود وحيد يعود لحسابات الأهلي بعد اعتذاره لفايلر

عاد محمود وحيد، ظهير أيسر النادى الأهلي، لحسابات الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر من جديد، بعد دخوله قائمة فريقه التى تواجه الإسماعيلي مساء اليوم، الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدوري العام.

واعترض محمود وحيد على فايلر بشكل غير لائق بعد اختيار تشكيل مواجهة مباراة وادي دجلة السابقة، والتى شهدت غياب التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأساسي بداعي الإيقاف، ليرفض فايلر الدفع بمحمود وحيد أساسياً وقرر مشاركة أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر رغم مشاركة الأخير في مركز المساك منذ فترة طويلة، وهو الأمر الذي لم يرق لوحيد الذى اعترض بشكل غير لائق على مدربه ليتخذ فايلر قراراً بمنعه من التدريب لمدة يومين واستبعده من المباريات بعدها ليقوم وحيد بالاعتذار لفايلر، وهو الأمر الذي تقبله الأخير وقرر اصطحابه لبرج العرب قبل مواجهتي الإسماعيلي والاتحاد السكندري.

وأعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر قائمة فريقه التي تواجه الإسماعيلي أمس والتي شهدت انضمام محمود عبد المنعم كهربا لأول مرة بعد 7 أشهر عقب انتهاء عقوبة الإيقاف المحلي كما شهدت القائمة استبعاد صالح جمعة لأسباب فنية، وضمت القائمة في حراسة المرمى : محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير، خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمود وحيد، خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج - حمدي فتحي - عربي بدر - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جونيور أجاي - جيرالدو دا كوستا - محمود عبد المنعم "كهربا"، خط الهجوم : أليو بادجي - مروان محسن.

