صحف الجزائر تؤكد حسم صفقة انتقال يوسف البلايلى للأهلى خلال ساعات

أبدى الجزائرى يوسف البلايلي، لاعب الأهلي السعودي، رغبته فى الانتقال لصفوف الأهلى المصرى، وبات ارتداؤه لقميص بطل الدوري المصري قاب قوسين أو أدنى، بعد صراع شرس من الزمالك وبيراميدز للفوز بخدمات اللاعب الجزائى، الذى أكد والده فى تصريحات تليفزيونية أنه يرحب بالانضمام للشياطين الحمر خلال الموسم الجديد لما يمتلكه نادى القرن من شهرة في القارة الأفريقيه.

وأشارت الصحف الجزائرية إلى أن البلايلى بات قريباً للغاية من الانضمام لصفوف الأهلى المصرى، وأن الصفقة على وشك الإعلان الرسمى، بعدما فضل اللاعب الجزائرى اللعب لبطل الدوري المصري والمنافس الأقوى على لقب دوري أبطال أفريقيا.

وأشارت صحيفة "النهار أون لاين" الجزائرية إلى أن وكيل اللاعب الجزائرى أكد خلال تصريحات صحفية أن الصفقة ستحسم بشكل رسمى خلال ساعات لصالح النادى الأهلي، رغم اهتمام الزمالك وبيراميدز بالظفر بخدماته، ولكن البلايلي يفضل الانتقال للمارد الأحمر، وعنونت: "بلايلي على بعد خطوة من الانضمام للأهلي المصرى".

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وهو العنوان ذاته، الذى استهلت به صحيفة "جزايرس" الجزائرية، تقريرها عن البلايلي، كما أشارت جريدة "المساء" الجزائرية إلى أن الأهلى قرر الاستغناء عن البلايلى، ما سيسهل مهمة انتقاله إلى الشياطين الحمر خلال الفترة المقبلة، وذلك تحت عنوان "إدارة الأهلي تضع البلايلي على قائمة المسرحين".

وأشارت صحيفة "الشروق" الجزائرية إلى تعثر مشوار البلايلي الاحترافي، الذى كان يبحث عن وجهة أوروبية يتجه إليها، قبل أن يصل إلى طريق مسدود، وعنونت: "البلايلي يتعثر في تسيير مشواره الاحترافى".



