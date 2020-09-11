وصلة إشادة من كلوب لـ محمد صلاح: "هيحقق أرقام قياسية أيه تانى"

أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، بالدور الكبير الذى يلعبه النجم المصرى محمد صلاح مع الريدز فى السنوات الأخيرة، وذلك قبل انطلاق حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة ليدز يونايتد المقرر إقامتها فى السادسة والنصف من مساء غدا السبت، على ملعب "آنفيلد"، بالجولة الأولى للمسابقة، وقال كلوب في المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة "إنه مهم للغاية.. الطريقة التى لعبنا بها يمكن أن تساعده، داخل وخارج الملعب، لم يتعامل معه الجميع بنفس الطريقة التى تعاملنا بها معه".

وأضاف كلوب، "لقد جعل نفسه بمزاج مميز وهذا ما يجعله اللاعب الذى هو عليه وآمل أن يستمر طويلا"، وواصل كلوب تصريحاته عن صلاح قائلا، "أنا مندهش من أن هناك رقمًا قياسيًا آخر يمكنه تحطيمه".

وساعد محمد صلاح، ليفربول فى صنع التاريخ الموسم الماضى مع لقبه الأول فى الدورى الإنجليزى الممتاز، ويمكنه الآن كتابة اسمه فى سجلات الأرقام القياسية فى عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية للموسم الجديد.

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ويمكن أن يصبح محمد صلاح أول لاعب من الريدز يسجل فى أربع مواسم متتالية فى الجولة الافتتاحية، وثانى لاعب فى الدورى الإنجليزي الممتاز بشكل عام ، مما يضاهي إنجاز تيدى شيرينجهام بين مواسم 1992/1993 و 1995/1996.

وكان ليفربول خسر مؤخرا أمام فريق أرسنال الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري محمد الننى فى كأس الدرع الخيرية، بركلات الترجيح 4/5، بعد إنتهاء الوقت الأصلى للمباراة بينهما بنتيجة 1-1 على ملعب "ويمبلي".

يذكر أن ليفربول، بقيادة النجم المصرى محمد صلاح، قد نجح فى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، للمرة الأولى منذ 30 عاما، وبالتحديد منذ موسم 1989 – 1990، والتاسعة عشر فى تاريخه.

