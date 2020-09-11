أهالى الشرقية يستقبلون وزير الأوقاف بـ"الطبل والمزمار" قبل افتتاح مسجد..فيديو

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استقبل أهالي كفر أباظة بمحافظة الشرقية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمحافظ الدكتور ممدوح غراب، وأعضاء مجلس النواب، بالطبل والمزمار، خلال افتتاحه لمسجد القبلى والمقام بالجهود الذاتية بتكلفة 4 ملايين جنيه .
وقام الوزير والمحافظ يرافقه الشيخ زكريا الخطيب وكيل الوزارة وقيادات الأوقاف، بافتتاح المسجد .
ويأتي ذلك ضمن افتتاح 53 مسجدا جديدا علي مستوي المحافظة بتكلفة 200 مليون جنيه بمناسبة العيد القومي للمحافظة.
ومن المقرر أن يفتتح الوزير مسجد الحاج محمود بقرية غزالة، ثم التوجه الي مسجد الفتح للأداء صلاة الجمعة، ثم التوجه لوضع حجر أساس لمسجد الإيمان والذي سيقام بمنطقة القناطر التسعة، حيث يوجد مسجد صغير المساحة سبق صدور قرار إحلال وتجديد فتقرر تخصيص أرض كبيرة بجواره لضمها له.
وأوضح المحافظ، أنه سيقام المسجد على الطراز الإسلامي وبتجهيزات و تشطيبات فخمة تليق بأهل الشرقية، و ثلاث قاعات للمناسبات مجهزة بأحدث التجهيزات .
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