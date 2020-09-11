محافظة الجيزة تعلن تلقى 20 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء.. صور

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على استمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتحصيل جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة على مستوى أحياء ومراكز ومدن وقرى المحافظة وفقاً للمساحة المحددة فى الطلبات التى تقدموا بها والتى حددتها الدولة وطبقاً للقانون الصادر بهذا الشأن، وذلك تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة سداد قيمة جدية التصالح اعتباراً من 15 أغسطس وحتى 15 سبتمبر 2020 تسهيلا على المواطنين.

وكشف راشد فى بيان اليوم، عن أن إجمالى عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ حوالى 20 ألف طلب، وذلك خلال مراحل تلقى طلبات التصالح سواء المرحله الاولى او الثانية التى بدأت منذ 15 يوليو الماضى مشيراً إلى أن العائد من حصيلة ملف التصالح سيتم تخصيصها لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة .

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد اليومى وحتى مغادرة أخر مواطن بالمراكز التكنولوجية ومتابعة أعمال لجان ملف التصالح وتذليل كافة العقبات أمامهم تسيهلاً على المواطنين بإعتباره أحد الملفات الحيوية والهامة التى تقع على رأس أولويات الدولة .

وأشار محافظ الجيزة إلى أن حى الهرم جاء فى المركز الاول فى تقدم المواطنين بطلبات تصالح به وبلغت 1874 طلب يتبعه حى الوراق بــ 998 طلب وحى العجوزة 766 طلب كما جاء مركز أوسيم الاعلى بين مراكز المحافظة فى تلقى طلبات التصالح وبلغت 3174 طلب ومركز ابو النمرس 2665 ومنشأة القناطر 2443 طلب وذلك حتى يوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر.

جدير بالذكر أن محافظ الجيزة اتخذ العديد من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بملف التصالح فى مقدمتها اقرار اسعار مناسبة لقيم التصالح تتناسب مع كافه مناطق المحافظة كما تم إلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات، موضحا أنه تم التوجيه بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لتقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات المحددة بالقانون، مناشدا المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة.

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