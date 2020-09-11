مباحث قصر النيل تستمع لأقوال أصحاب السيارات المهشمة فى حادث صالح جمعة

يستمع رجال المباحث بقسم شرطة قصر النيل، لأقوال أصحاب السيارات التي تهشمت في حادث اصطدام سيارة اللاعب صالح جمعة لاعب النادى الأهلي، لكشف ملابسات الحادث، وكيفية حدوثه، وتم إجراء معاينة للسيارت، لحصر التلفيات التى لحقت بها.

وتوصلت التحريات، إلى أنه أثناء سير السيارة رقم ف ع ا 681 ماركة بي ام دبلو قيادة صالح جمعة عودة 27 سنة، لاعب كرة بالنادي الأهلي، وبها تلفيات عبارة عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهه اليمنى، واختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالسيارتين رقمي ل س ع 256 mazda بها تلفيات كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن، و ا س ي 123 ماركة دايو لانوس، بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهه اليسرى، أثناء توقفهما على جانب الطريق، ما أدى إلى حدوث التلفيات المشار إليها بالسيارات دون إصابات، كما أن المذكور تبين عدم حمله رخصة القيادة، ورخصه التسيير منتهية بتاريخ 3/3/2019 ، و باسم شقيقه عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك ، وتم إخطار اللواء أشرف الجندى مدير الأمن وتحرر محضر بالواقعة.

ووقع حادث تصادم بين سيارة اللاعب صالح جمعة لاعب النادى الأهلي بسيارتين أثناء سيره بشارع محمد مظهر بالزمالك، ما أدى لتهشمهما دون وقوع أى إصابات.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العقيد جعفر عمران مأمور قسم شرطة قصر النيل، مفادة وقوع حادث تصادم بشارع محمد مظهر بالزمالك، وعلى الفور انتقل المقدم حسام عشماوي، رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل، لمكان الواقعة.

