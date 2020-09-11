مش الشموع السوداء بس.. تعرف على أفلام صالح سليم فى ذكرى ميلاده

تحل ذكرى ميلاد المايسترو صالح سليم رئيس النادى الأهلى الأسبق، اليوم الجمعة، والذى حفر اسمه فى قلوب جمهور الأهلى، كونه أحد أعمدة النادى الذى ترأسه لمدة سنوات طويلة، ورغم انتمائه الكروى فقد وضع بصمة كبيرة فى عالم السينما، من خلال مشاركته فى عدة أفلام رغم أنها قليلة جدا إلا أن كل عشاق السينما يتذكرونها بشكل جيد بسبب أدائه التمثيلى القوى.





أول هذه الأفلام كانت عام 1961 من خلال فيلم "السبع بنات"، مع الفنانات سعاد حسنى ونادية لطفى وزيزى البدراوى والفنان أحمد رمزى، وتدور قصة الفيلم حول رجل مكافح في عمله لديه سبع بنات، وهو مسئول عنهن بعد وفاة والدتهن، وتدور الأحداث لتحكي ظروف ثلاث من بناته الكبار، وتواجه كل واحدة منهن العديد من المشكلات، وتتوالى الأحداث.

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أما الفيلم الثانى وهو الأشهر بالنسبة للفنان صالح سليم والذى استطاع أن يدخل قلوب المشاهدين من خلاله، كان عام 1962 من خلال فيلم "الشموع السوداء" مع الفنانة نجاة، والفنانة أمينة رزق، والفنان فؤاد المهندس، وتدور قصته "إيمان" الممرضة البريئة، التي تستلم مهمة جديدة، وهي تمريض رجل ضرير يدعى أحمد تقابل إيمان مشكلة كبير في أثناء قيامها بعملها، ولكنها تتعرض للمضايقات من شقيقه ويريد الحصول عليها بأى شكل وتتوالى الأحداث.





واختتم صالح سليم مسيرته الفنية عام 1963 من خلال فيلم "الباب المفتوح" مع الفنانة فاتن حمامة والفنان حسين يوسف والفنانة شويكار والفنان محمود مرسى، وتدور أحداثه حول "ليلى" التي تعيش في أسرة متوسطة، وتحاول أن تثور وتشارك في المظاهرات لكن يكبحها والدها بعنف ويعاقبها بشدة وتقع في حب ابن خالتها وتتوالى الأحداث.