مدرب المقاولون بعد انفراد الذئاب بالمركز الثالث: باقى على الحلم خطوات

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أعرب علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، عن سعادته بالفوز الصعب والمثير على حرس الحدود، وانفراده بالمركز الثالث فى جدول ترتيب فرق الدروى المصرى لكرة القدم، وكتب عبر حسابه على فيسبوك، "الحمد لله والشكر لله.. يا رب باقى على الحلم خطوات دعواتكم".
وحسم البديل طاهر محمد طاهر فوز فريقه المقاولون العرب على نظيره حرس الحدود بنتيجة 3/2 فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس على استاد الجبل الأخضر، ضمن لقاءات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم، بعدما سجل هدف الفوز فى الدقيقة 4+90، ليمنح الذئاب المركز الثالث على حساب بيراميدز الذى تقهقهر للمركز الرابع.
وسجل للمقاولون سيف الجزيرى ومحمد عصام وطاهر محمد طاهر، بينما سجل للحرس حسن مجدى وتونى جوميز، ليرفع المقاولون العرب رصيده إلى 47 نقطة محتلا المركز الثالث على حساب بيراميدز، بعدما لعب الذئاب 26 مباراة فاز فى 14 وتعادل فى 5 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 33 هدف وتلقت شباكه 24 هدف، فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند 26 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 11 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 26 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.
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