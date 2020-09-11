أغنى 3 مليارديرات فى العالم يخسرون 8 مليارات دولار فى يوم واحد

خسر أغنى ثلاث مليارديرات فى العالم خلال يوم واحد حوالى 8 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.
حيث خسر جيفز بيزوس، مؤسس ورئيس موقع أمازون للتجارة الإلكترونية، القدر الأكبر حوالى 5.12 مليار دولار أمس الخميس، ليصل إجمالى ثروته إلى 187 مليار دولار، لكنه رغم ذلك يظل محتفظا بلقب أغنى رجل فى العالم بفارق كبير عن بيل جيتس، مؤسس مايكرورسوفت الذى جاء فى المركز الثانى بثروة قدرها 122 مليار دولار.
وخسر جيتس أمس، الخميس، أيضا 895 مليون دولار. فيما فقد مارك زوكربيرج مؤسس موقع فيس بوك، وثالث أغنى رجل فى العالم، 2.12 مليار دولار، ليصبح إجمالى ثروته 102 مليار دولار.
وكان إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا، وصاحب المركز الرابع فى قائمة أغنى أثرياء العالم هو الذى حقق نتائج إيجابية وأضاف 1.11 مليار دولار لثروته، ليصل إجماليها إلى 91.2 مليار دولار.
وكان ماسك قد فقد حوالى 32.8 مليار دولار منذ مطلع الشهر، إلا أن استطاع أن يحسن ثروته على مدار يومين متتالين، فصعدت يوم الأربعاء 7.89 مليار دولار دفعة واحدة، وأضاف أكثر من مليار أخرى أمس الخميس ليصل إجمالى ثروته إلى 91.2 مليار دولار.
وحل فى المركز الخامس فى قائمة أغنى أغنياء العالم الملياردير الهندى موكيش أمبانى، بثروة قدرها 88.6 مليار دولار، بعدما أضاف 5.6 مليار دولار الخميس.
وفى المراكز الخمسة التالية، جاء كلا من رجل الأعمال الفرنسى برنارد أرنول بثروة قدرها 86.5 مليار دولار، ورجل الأعمال الأمريكى وارين بافيت بثروة قدرها 82.4 مليار دولار، وستيف بالمر الأمريكى بثروة 74.1 مليار دولار، ولارى بايج 73 مليار دولار. وفى المركز العاشر جاء سيرجى برين بثروة 70.7 مليار دولار.
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