الحكومة تنفى فرض ضريبة 350 جنيهاً على تصاريح دفن الموتى

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن فرض ضريبة 350 جنيهاً على تصاريح دفن الموتى، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لفرض أى ضريبة جديدة على تصاريح دفن الموتى، وأن تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تصدر مجانًا دون تحصيل أي ضرائب أو رسوم، مُوضحةً أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب.



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