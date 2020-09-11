كورونا والكمامات يخفض مبيعات مستحضرات التجميل وخاصة أحمر الشفاه فى فرنسا

انخفضت مبيعات مستحضرات التجميل بنسبة 17 بالمئة منذ بداية العام في فرنسا، بسبب إجراءات الإغلاق المتكررة جراء مواجهة البلاد لكوفيد-19 وخاصة ما يتعلق بمبيعات أحمر الشفاه، بعد فرض سلطات البلاد ارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

منذ الأول من سبتمبر أصبح ارتداء الكمامات إلزاميا في فرنسا في وسائل النقل وفي العديد من مراكز المدن. ومع ذلك، فإن الكمامة لها تأثير مباشر على مشتريات الماكياج. فقد انخفضت مبيعات أحمر الشفاه بنسبة 75 بالمئة أثناء الحجر الصحي، كما استمرت في الانخفاض بنسبة 26.4 بالمئة منذ رفع إجراءات العزل.

ويقول الاختصاصيون إن بودرة تزيين العيون قد عرفت ارتفاعا في المبيعات خلال الأسابيع الماضية أي بزيادة 0.2 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وفقًا لشركة نيلسون، فخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، تراجعت مبيعات مستحضرات التجميل بنسبة 16.9 بالمئة في حين كانت مشتريات المكياج مستقرة قبل تطبيق إجراءات الإغلاق . فقد انهارت مبيعات مستحضرات التجميل بنسبة 53.4بالمئة بين مارس- آذار ومايو- آيار 2020. كما أن التراجع استمرمن خلال انخفاض بنسبة 6.3 بالمئة منذ رفع إجراءات الحجر الصحي في فرنسا .

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وتقول ماتيلد ليون، خبيرة بقطعاعات التجميل في مؤسسة آن بي دي للاستشارات فى باريس أن " مبيعات مستحضرات التجميل انهارت فعلا، و لم يعرف النشاط التجاري الخاص ببيع أدوات التجميل انتعاشا حتى بعد رفع إجراءات الإغلاق في فرنسا".

فرضت إجراءات الحجر الصحي تغييرا في عادات الناس، حيث أصبح تناول الطعام في الخارج نادرًا وإقامة الحفلات صارت محدودة بعدد من الأشخاص كما تأجلت حفلات الزفاف أو ألغيت. كانت تلك هي أهم المناسبات لأن تضع النساء مستحضرات التجميل.

ومن أجل ذلك، صارت رغبة كثير من النساء قليلة في وضع مستحضرات التجميل. وبالتالي، بلغت مبيعات مستحضرات التجميل الخاصة بطلاء الأظافر -6.3 بالمئة منذ رفع إجراءات العزل ولكن مع انخفاض ملحوظ خلال الأسابيع الماضية، الشيء نفسه بالنسبة لمستحضرات الماكياج، حيث انخفضت مبيعات كريمات الوجه بنسبة 10 بالمئة في الأسابيع الأخيرة.



