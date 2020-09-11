وكيل وزارة الدفاع الإيطالية يؤكد هجمات 11 سبتمبر تاريخ لا ينسى

أكد وزارة الدفاع الإيطالي أنجيلو توفالو ، اليوم الجمعة، أن هجمات 11 سبتمبر 2001، تاريخ لا ينسى، غير العالم إلى الأبد ، لافتا الى أن ما يقرب الـ3 آلاف شخص فقدوا حياتهم في الهجوم الإرهابى على برجى مركز التجارة العالمي فى أمريكا ، وبحسب ما ذكرت وكالة "آكى" الإيطالية ، أن توفالو ، قال إن "مكافحة الإرهاب الدولي لا تزال أولوية للجميع، والاستخبارات هي الأداة الرئيسية لمنع وحماية الأمن القومي لكل بلد، وبالتالي الأمن الجماعي".

وأحيت نيويورك اليوم الجمعة ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 ، التى تمت رغم جائحة فيروس كورونا ، إذ تتضمن المراسم الوقوف دقيقة صمت في المواعيد التي ارتطمت فيها الطائرات المخطوفة ببرجي مركز التجارة العالمي.



