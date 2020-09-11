قالت لك إيه بنت اللئيمة.. عصام كاريكا ينتهى من تسجيل أغنية جديدة

انتهى الفنان عصام كاريكا من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان "غراب الشلة"، من كلمات مصطفى محمد، وألحانه وتوزيعه، ويقول مطلعها :"قالت لك إيه بنت اللئيمة..غراب الشلة القديمة"، ومن المقرر أن يطرحها "كاريكا"، خلال الأيام القليلة المقبلة.يذكر أن كاريكا عاد خلال الفترة الأخيرة لهوايته المفضلة وهى التلحين، بعدما انشغل فترة طويلة بالغناء والحفلات، ومنذ أيام قليلة انتهى داخل أحد استوديوهات المهندسين من تسجيل ديو يجمعه بالنجم حميد الشاعرى والمطرب مصطفى شوقى، بعنوان "أوتومبيل الحلاوة"، من ألحانه، وكلمات محمد هلال، وتوزيع توما، ومهندس الصوت أحمد جودة.
كانت آخر إصدارات كاريكا أغنية طرحها على "يوتيوب"، من كلمات محمد هلال، وتقول كلمات الأغنية: "تعبنا من القاعدة آه ياعينى.. وجيوبنا أنضف من الصينى.. وتقولى بكرة هتتعدل صوتى يا أما وغطينى.. من سكوتى تعبت ومليت.. والمشى دايما جنب الحيط.. ويا حظ بطل تعمل مع الفقير أهبل وعبيط".
يذكر أن كاريكا له أعمال موسيقية كثيرة تعاون فيها مع كبار النجوم فى الوطن العربى، منهم: عمرو دياب ومحمد منير وراغب علامة وديانا حداد، وحكيم ولطيفة وحمادة هلال وهانى شاكر.
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