سيدة القطار تكشف لـ"اليوم السابع" تفاصيلا جديدة بواقعة المجند والكمسرى.. لايف

وجهت الحاجة صفية المعروفة إعلاميا بـ"سيدة القطار"، فى حديث خاص لـ"اليوم السابع"، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد لفتة الاتصال بها وتقديرها على ما فعلته مع المجند فى القطار.

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وعلقت الحاجة صفية قائلة: "ما فعته هو الطبيعى والمفروض يحصل ودى حاجة صغيرة ليس هدفها رياء أو سمع ولكن ربنا سخرها أنها تنتشر وتكبر".

وتابعت: المجند تحدث بكل احترام مع كمسارية القطار وكان متمسك بحقه فى الركوب باستمارة الخدمة العسكرية، إلا أن كمسرى القطار تحدث مع المجند بحدة، ورغم ذلك فإن المجند رفض التجاوز فى الحديث وفضل النزول، وهنا تدخلت وعرضت عليه دفع قيمة التذكرة 22 جنيه ، ورفض ذلك فى البداية ولكن مع إلحاحى وإصرارى على عدم دفع قيمة التذكرة وهنا أكدت له قائلة: "أنا زى أمك يا قلب أمك وأنا معايا أولادى زيك".

وأشارت إلى أنها تلقت اتصالات شكر من جهات عديدة على رأسها رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ومحافظ الغربية وناس كتير جات وشكرتنى، موضحة أنها كانت برفقة شقيقاتها الاثنين فى القطار.

