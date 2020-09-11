27 رقما تشعل مواجهة الأهلى والإسماعيلى قبل صدام الليلة.. المارد الأحمر يتسلح بـ60 فوزاً.. المايسترو بطل الأرقام القياسية.. الحاوى وبامبو آخر الهدافين.. الثمانية أكبر فوز للأحمر والرباعية للدراويش

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلى والإسماعيلى على استاد برج العرب بالاسكندرية فى إطار مواجهات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى العام فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات الفريقين فى السنوات الأخيرة.

*التقى الفريقان فى بطولة الدوري الممتاز فى 116 مباراة ويتفوق الأهلى فى تاريخ لقاءات الفريقين بعدما تمكن من تحقيق الفوز فى 60 مباراة وكان التعادل حاضرًا في 34 مباراة، فيما حقق الإسماعيلى الفوز فى 22 مباراة.

*نجح نجوم الأهلى فى تسجيل 169 هدفًا فى شباك الإسماعيلى، بينما سجل الدراويش 94 هدفاً فى الشباك الحمراء.

*يُعد أحمد مكاوى، مهاجم الأهلى الأسبق، صاحب أول أهداف الأهلى فى شباك الدراويش بينما كان وليد سليمان آخر لاعب من الأهلى يسجل فى شباك الدراويش فى مباراة الدور الأول من دورى هذا الموسم.

*كريم بامبو آخر لاعب من الإسماعيلى يسجل فى شباك الأهلى.

*الأهلي نجح فى الخروج بشباكه نظيفة أمام الإسماعيلى فى 56 مباراة، بينما لم ينجح خط هجوم الأهلى فى زيارة شباك الإسماعيلى فى 24 مباراة.

*عدد مسجلى أهداف الاهلى فى الاسماعيلى 89 لاعب بينما عدد مسجلى أهداف الدراويش فى المارد الأحمر 57 لاعب.

* أكبر فوز فى تاريخ لقاءات الفريقين كان من نصيب الأهلى عندما تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 8-صفر، في 1957- 1958، وهي المباراة التي أقيمت بالقاهرة وشهدت تسجيل الراحل صالح سليم 7 أهداف فى تلك المباراة مسجلا رقمًا قياسيًا فى تاريخ الدورى على مدار أكثر من 60 عامًا، وعاد الأهلي ليحقق الفوز بنتيجة 6-صفر فى مناسبتين، فى الإسماعيلية الأولى فى موسم 1996-1997، وعاد ليكرر النتيجة ذاتها فى موسم 2004-2005.

* التعادل الأكبر فى تاريخ لقاءات الفريقين كان بنتيجة 4-4 فى موسم 2001-2002 وهى المباراة الامتع بين الأهلى والإسماعيلى.

*الهداف التاريخي للقاءات الفريقين هو صالح سليم وأحمد مكاوي، لاعبا الأهلي، بعدما نجح كلاهما في تسجيل 10 أهداف في شباك الإسماعيلي.

*الهداف التاريخى للإسماعيلى فى شباك الأهلى هو الراحل عوض عبد الرحمن الذى سجل 5 اهداف .

*72 حكم أدارو مباريات الأهلى والاسماعيلى يتصدرهم محمد حسام الدين برصيد 6 مباريات

* 6 مباريات عمر سلسلة أطول انتصارات حققها الاهلى أمام الدراويش بينما 3 مباريات هى عمر سلسلة أطول انتصارات الاسماعيلى أمام المارد الاحمر .

*18 مباراة عمر أطول فترة للأهلى أمام الاسماعيلى بدون هزيمة بينما 5 مباريات هى عمر أطول فترة للدراويش أمام المارد الأحمر بدون هزيمة.

*حقق الاهلى الفوز على الاسماعيلى رايح جاى فى 16 موسم بينما فعلها الدراويش فى 3 مواسم فقط

*أكبر انتصار حققه الاسماعيلى على الاهلى كان بأربعة أهداف مقابل هدف موسم 63 -64

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*هادى خشبة كابتن الأهلى الأسبق هو الأكثر مشاركة فى مباريات الإسماعيلى برصيد 25 مباراة .

*انتهت مباراة الدور الأول بين الاهلى والاسماعيلى بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله وليد سليمان في الدقيقة 78 على ستاد المكس بالجولة التاسعة للمسابقة .

* بلغ عدد اللاعبين اللذين لعبوا للفريقين ما يقرب من 60 لاعب وهم …رفعت حسنين ريعو – عبد العزيز صالح – هانى مصطفى – عادل ابو جريشة – حمادة المصرى-عاطف السمرى – محمود جابر – أسامة عباس – خالد دندش – محمد حشيش – حمادة يونس – ايهاب جلال .. حارس المرمى – احمد حسن- مجدى طلبة – احمد سامى – احمد رجب – احمد سراج – خالد بيبو – محمد فؤاد – محمد شرف – سامى قمصان- محمد بركات – إسلام الشاطر – محمد عبدالله – عماد النحاس – احمد فتحى – سيد معوض – هانى سعيد – محمد فضل – احمد سمير فرج – احمد صلاح حسنى – محمود شيكو – محمد جودة – رامى عادل عبد الهادى – محمد عبد ربه فيليكس – روبرت اكوراى – محمد ابراهيم حجازى – احمد صديق – شريف عبد الفضيل – عصام الحضرى – مصطفى طلعت -احمد ابو مسلم – ابراهيم سعيد – شادى محمد – عبد الله السعيد – امير سعيود – مسعد عوض – احمد خيرى – احمد العش – جون انطوى – عبد الحميد شبانة – مصطفى عفروتو – احمد حجازى – كريم بامبو – عمرو السوليه – شريف حازم – حمادة مرزوق -مروان محسن – محمود متولى -محمد حمدى ذكى.

*4 لاعبين لعبوا للأهلى والاسماعيلى واستطاعوا التسجيل بقميص الناديين البداية مع خالد بيبو الذى كان لاعبا للاسماعيلى ثم انضم للاهلى وسجل هدفين فى مباريات القمة بواقع (1 للاسماعيلي، 1 للاهلي) ثم محمد بركات الذى انتقل للاهلى بعدما تألق للاسماعيلى وسجل (7 اهداف للأهلي، 3 للإسماعيلي) ثم شادى محمد الذى ضمه الإسماعيلى بعد لعبه للاهلى وأحرز (2 للاهلي، 1 للاسماعيلي) وآخيرا عبد الله السعيد الذى هز الشباك 4 مرات بواقع (3 للاهلي، 1 للاسماعيلي).

*الأهلى صاحب الصدارة فى جدول المسابقة برصيد 68 نقطة، وبفارق كبير عن المركز الثاني، ولعب الفريق الأحمر 25 مباراة فى الدورى حتى الآن وحقق نتائج مميزة جداً، حيث تمكن من الفوز فى 22 مباراة، وتعادل فى مباراتين فقط، ولم يتلق هذا الموسم سوى هزيمة وحيدة فقط على يد غريمه التقليدى الزمالك فى مباراة القمة الأخيرة التى أُقيمت ضمن منافسات الجولة 22 من عمر البطولة والتى انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

*فيما يحتل الاسماعيلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 6 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

*ستاد الإسماعيلية هو أكثر ملعب استضاف مباريات الاهلى والاسماعيلى برصيد 49 مباراة.

*اخر انتصار حققه الاسماعيلى على الاهلى كان في موسم 2010 -2011 حينما فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

*على مستوى الاهلى يتصدر احمد شوبير القائمة برصيد 22 مباراة امام الاسماعيلى، حافظ خلالها على نظافة شباكه فى 12 مباراة و استقبل 16 هدف.

* على مستوى الاسماعيلى يتصدر سعفان الصغير القائمة برصيد 21 مباراة امام الاهلى، حافظ خلالها على نظافة شباكه فى 8 مباريات و استقبل 21 هدف.

*بات من المنتظر أن يبدأ الأهلى لقاء الأسماعيلى، بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى محمد هانى وأيمن أشرف ورامى ربيعة وعلى معلول وأليو ديانج وحمدى فتحى وأحمد الشيخ ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى وأليو بادجى.

*ويبدو التشكيل المتوقع للأسماعيلى أمام الاهلى مكون من: "محمد مجدى - محمود البدرى – محمد عمار – إبراهيم أبو اليزيد- أسامة إبراهيم - عماد حمدى – عمر الوحش -بيكيتى سيلفا – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى – شيلونجو".

