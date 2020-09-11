مصرع 3 أشخاص فى انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بالشرقية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة؛ إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية "نجوم" التابعة لدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية، حيث تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية "نجوم" التابعة لدائرة مركز شرطة كفر صقر، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص.

جرى نقل الجثث في حالة تفحم إلى مستشفى "كفر صقر" المركزي، فيما يواصل رجال الحماية المدنية جهودهم للسيطرة على آثار الانفجار والحريق.

