لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة؛ إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية "نجوم" التابعة لدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية، حيث تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية "نجوم" التابعة لدائرة مركز شرطة كفر صقر، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص.
جرى نقل الجثث في حالة تفحم إلى مستشفى "كفر صقر" المركزي، فيما يواصل رجال الحماية المدنية جهودهم للسيطرة على آثار الانفجار والحريق.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مصرع 3 أشخاص فى انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بالشرقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.