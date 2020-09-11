"كثير من الحوادث قليل من اللعب".. صالح جمعة موهبة بدون رخصة

يبدو أن أزمات صالح، جمعة نجم النادى الأهلى، لم تعد مقتصرة على الأزمات الفنية والابتعاد عن المستطيل الأخضر، وإنما تمتد لتشمل أزمات عنيفة للاعب خارج الملعب، ليس فى الديسكوهات التى اعتاد التواجد بها وإنما أيضاً فى أقسام الشرطة، بعد سلسلة من الحوادث التى كان طرفاً فيها ليواصل إثارة المشاكل والأزمات دون هوادة، ويؤكد أنه يسير فى طريق نهاية علاقته بالساحرة المستديرة رغم كثرة الفرص والصفحات الجديدة التى منحته إياها جماهير الأهلى فى السنوات الأخيرة.

وخرج صالح جمعة لاعب وسط الأهلى من حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفني بسبب إثارته للأزمات والمشاكل وعدم التزامه فى الفترة الأخيرة وخروجه عن النص فى السهر المتكرر والغياب عن بعض التدريبات، ما جعل فايلر يرفض مشاركته فى التدريبات الجماعية لعدم التزامه وأيضا زيادة وزنه الذى لم يساعده على أداء أية تدريبات فى الفترة الماضية حتى بعد الإعفاء عنه لم يستغل الفرصة وواصل خروجه عن النص وعدم الالتزام.

ومنذ ساعات قليلة كشفت معاينة رجال المباحث، فى واقعة اصطدام سيارة يقودها لاعب النادى الأهلى صالح جمعة، بسيارتين خلال سيره بمنطقة الزمالك فى القاهرة، أنه أثناء سير السيارة رقم ف ع ا 681 ماركة بى إم دبلو قيادة صالح جمعة عودة 27 سنة، لاعب كرة بنادى الأهلي، وبها تلفيات عبارة عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهة اليمنى، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى انحراف السيارة.

وأَضافت المعاينة، أن سيارة لاعب الأهلى اصطدمت بالسيارتين رقمى ل س ع 256 مازدة بها تلفيات كسر الفانوس الخلفى الأيسر، وتطبيق بالرفرف الخلفى الأيسر وتطبيق بالرفرف الأمامى الأيمن و ا س ى 123 ماركة دايو لانوس، بها تلفيات عباره عن كسر الفانوس الخلفى الأيسر وتطبيق بالاصطدام الخلفى من الجهة اليسري، أثناء توقفهما على جانب الطريق، ما أدى إلى حدوث التلفيات المشار إليها بالسيارات دون إصابات.

وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء سير السيارة رقم ف ع ا 681 ماركة بى ام دبلو قيادة صالح جمعة عودة 27 سنة، لاعب كرة بالنادى الأهلي، وبها تلفيات عبارة عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهه اليمنى، واختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالسيارتين رقمى ل س ع 256 mazda بها تلفيات كسر الفانوس الخلفى الأيسر، وتطبيق بالرفرف الخلفى الأيسر، وتطبيق بالرفرف الأمامى الأيمن، و ا س ى 123 ماركة دايو لانوس، بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفى الأيسر، وتطبيق بالاصطدام الخلفى من الجهه اليسرى، أثناء توقفهما على جانب الطريق، ما أدى إلى حدوث التلفيات المشار إليها بالسيارات دون إصابات، كما أن المذكور تبين عدم حمله رخصة القيادة، ورخصه التسيير منتهية بتاريخ 3/3/2019، و باسم شقيقه عبد الله جمعة لاعب نادى الزمالك، وتم إخطار اللواء أشرف الجندى مدير الأمن وتحرر محضر بالواقعة.

ووقع حادث تصادم بين سيارة اللاعب صالح جمعة لاعب النادى الأهلى بسيارتين أثناء سيره بشارع محمد مظهر بالزمالك، ما أدى لتهشمهما دون وقوع أى إصابات.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العقيد جعفر عمران مأمور قسم شرطة قصر النيل، مفاده وقوع حادث تصادم بشارع محمد مظهر بالزمالك، وعلى الفور انتقل المقدم حسام عشماوى رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل لمكان الواقعة.

على الجانب الآخر، كانت 120 ثانية هى المدة التى سجلتها كاميرات المراقبة، فى حادث إصابة شاب بكسر فى الأنف وكدمات فى مختلف أنحاء جسده، إثر دهس سيارة BMW، يقودها اللاعب صالح جمعة لاعب النادى الأهلي، بشارع النيل، بمنطقة قسم الجيزة فى مارس الماضى .

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وبحسب ما رصدته الكاميرات.. وسجلته تحريات المباحث، تبين أن اللاعب كان يقود السيارة بسرعة، وأطاح بشاب، ما أدى إلى إصابته بكسر فى الأنف، وكدمات فى مختلف أنحاء جسده، وأظهرت الكاميرات "الشاب المصاب طار بسبب التصادم به من سيارة اللاعب.. وأيضا مطاردة الأهالى للاعب".

وشرحت التحريات والتحقيقات التى جرت بمعرفة فريق من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الادارة العامة للمباحث، أن الشهود أكدوا صحة الواقعة، وأن صالح جمعة، هو الذى كان يقود السيارة، وبفحص لوحة السيارة، تبين أنها مملوكة لعبدلله جمعة شقيقه، وأن صالح هو الذى كان يقودها.

بالانتقال لمكان الحادث، جرى التوصل لعدد من الشهود، أكدوا صحة بلاغ المصاب، وأن اللاعب كان سهران بأحد العائمات بشارع النيل السياحي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات، وانتقلت لإجراء معاينة، وتحفظت على الكاميرات وانتهت من سماع أقوال المصاب، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.







