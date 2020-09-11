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ويجان الإنجليزى يعلن انتقال سام مرسى لصفوف ميدلسبره

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أعلن نادى ويجان الإنجليزى انتقال المصرى سام مرسى لاعب خط وسط الفريق لصفوف نادى ميدلسبره الإنجليزى بداية من منافسات الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات.

ويجان أنهى مشواره في الدورى الإنجليزى للدرجة الأولى " تشامبيونشيب" في المركز 23 قبل الأخير، برصيد 47 نقطة وذلك بعد خصم النقاط الـ 12.

 

نشر الموقع الرسمى لنادى ويجان أن سام مرسى لعب أكثر من 150 مباراة لفريق لاتيكس خلال أربع سنوات قضاها مع الفريق بعد انتقاله من تشيسترفيلد في يناير 2016.

 

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أضاف الموقع أن الدولي المصري كان قائدًا رائعًا للنادي منذ أن تم تعيينه قائدًا من قبل بول كوك في صيف 2017 ونود أن نشكره على خدمته ونتمنى له التوفيق في مسيرته المستقبلية.

 

 

 

 

رفض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قبول الاستئناف الذي تقدم به نادي ويجان الذى يلعب له لاعب الوسط المصري سام مرسى، ضد عقوبة خصم 12 نقطة من رصيده في تشامبيونشيب، موسم 2019/2020.

وقرر الاتحاد الانجليزي في وقت سابق فرض هذه العقوبة ضد نادي ويجان بعد إعلانه الإفلاس المالي بسبب فيروس ، ومن ثم وُضع تحت إشراف الحراسة القضائية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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