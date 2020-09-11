سيدة القطار.. الإشادات تنهال على بطلة قصة الكمسارى والمجند.. هدية من الرئيس السيسى واشتراك سنوى من وزير النقل ورحلة عمرة من رجل أعمال.. صفية أبو العزم تتحدث عن مشاعرها وتكشف تفاصيل ما وراء الكاميرا.. فيديو وصور

-وزارة النقل تقرر خصم 50 يوم من رئيس القطار و15 يومًا من الكمسارى

-مصور الواقعة يؤكد خطأ الكمسارى بقوله للمجند "متخليش الأفيونة تطلع"

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سيدة القطار عن موقف المجند: "راجل من ضهر راجل لم يخف أو يهتز

تحمل الأم في قلبها حنيّة وعطفًا، ليس تجاه أبنائها فحسب، بل لكل ضعيف تشاء الأقدار أن يكون في موقف انكسار، هكذا بدت قصة الأم التي عرفت إعلاميًا بسيدة القطار، وقد تحولت السيدة "صفية أبو العزم" إلى قصة ملهمة سرعان ما انتشرت بين المصريين بموقف عفوي يحمل خلفه عشرات المواقف التي يمكن أن تكون أقدمت عليها دون أن تلتقطها كاميرا موبايل، كما حدث في واقعة القطار الأخيرة، وعكست ردود الفعل الواسعة، حجم الانبهار بموقف السيدة، ما بين شكر حكومي على مستوى وزارة النقل والقوات المسلحة ومؤسسة الرئاسة والمجلس القومي للمرأة، ودعم مادي ومعنوي لا يزال ينهال على السيدة التي لم يكن في مخيلتها يومًا ما أن تتحول لرمز في الشهامة.

كما أن عفوية السيدة التي وضعت في اختبار إنساني جعلها لا تتردد، تكشف عن جانب آخر في القصة الملهمة وهو أنها على ما يبدو معتادة على تقديم إنسانيتها وشهامتها على أي اعتبارات مادية، لذلك يمكن اعتبار موقفها الأخير رسالة تكريم ربانية لها.

وتجاوز كمسارى ورئيس قطار رقم 948 "المنصورة / القاهرة"، فى حق أحد مجند بالقوات المسلحة من ركاب القطار، وتعاملا معه بشكل سيئ وطلبا منه دفع 22 جنيهًا قيمة التذكرة وإلا سيقومان بتسليمه للشرطة.

سيدة القطار تكشف تفاصيل الواقعة

وقالت السيدة صفية أبو العزم، "سيدة القطار"، إن مجند القوات المسلحة هو من يستحق التكريم، لأنه نموذج لأبطالنا من القوات المسلحة، وتمسك بضبط النفس بعد واقعة قيام كمسارية قطار رقم 948 المنصورة/القاهرة بالتجاوز في حقه.

وأضافت، أن مجند القوات المسلحة أثبت أنه شخص ذو خلق، وأثبت أن أفراد المؤسسة العسكرية يحافظون على ضبط النفس دائما في مختلف المواقف.

وكشفت السيدة صفية أبو العز أن مجند القوات المسلحة لم يهتز أو يخاف في ذلك الموقف، وأثبت أنه "راجل من ضهر راجل"، موضحة أنه صمم أن يدفع لها ثمن تذكرة ركوب القطار التي قامت بدفعها له.

خاتم ذهب ورحلة عمرة وهاتف محمول آى فون هدية لسيدة القطار

وأكدت السيدة صفية أبو العزم، أن رئاسة الجمهورية أرسلت لها هدية عبارة عن هاتف محمول آى فون 11، كما أرسل لها مجندان خاتم ذهب، وأهداها أحد رجال الأعمال رحلة عمرة فور فتح رحلات العمرة.

وأشارت "سيدة القطار" إلى أن بدلة الجيش المصري لها احترامها وأنها لم تكن لتسمح لأي شخص أن يتعامل بشكل غير لائق مع أبطال الجيش.

كما حرص اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، على تكريم السيدة صفية أبو العزم علي موقفها المشرف في التعامل مع واقعة القطار.

وتوجه رئيس المدينة لمنزل شقيقتها بقرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، يرافقه محمد صلاح السكرتير العام بمجلس المدينة، ولمياء خليفة نائب رئيس المدينة، لتقديم الشكر لها على ما قامت به، وقدم رئيس المدينة بوكيه ورد وشهادة تقدير وشيكولاته تقديرا لها.

وأعربت السيدة عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن ما فعلته تصرف طبيعي من أم تجاه نجلها ورفضها التعامل السيئ مع المجند.

وخلال اللقاء أجرى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى اتصالا بالسيدة وقدم لها الشكر والتقدير على مافعلته في القطار، مؤكداً لها أنها خير مثال يحتذى به وأنها شرف للمحافظة وشرفت محافظة الغربية بما فعلته من تصرف نبيل.

وأكدت السيدة أنها تصرفت بتلقائية مع الحدث وأنها رفضت تعامل الكمساري بصورة سيئة مع المجند أو أي شخص كان.

سيدة القطار: كامل الوزير رد حق المجند

وأشادت بطلة واقعة القطار، بالعقوبة الصادرة فى حق كمسرى القطار قائلة: "وزير النقل المهندس كامل الوزير رد هيبة المجند بعقاب من أهانوا الجندى".

وأضافت صفية أبو العزم، أنها لم تنجح فى إقناع المجند بدفع ثمن التذكرة، وأصر هو على دفعها، موضحة أن الجندى تأثر بأسلوب الكمسارى وأصر على النزول من أجل تسليمه للشرطة العسكرية، وتابعت: "لكنى نجحت أنى أخليه فى القطار.. الحمد الله الواحد عمل خير ولقيه.. رغم أنه عسكرى صغير إلا أنه له هيبة".

ولفتت سيدة القطار، إلى أنها أجهشت بالبكاء، عقب الموقف، وعندما شاهدها المجند، حاول تهدئتها، وتابعت: "هو قال لى أنتى بتعيطى ليه يا أمى وطيب خاطرى".

وزير النقل يمنح سيدة القطار اشتراك سنوى مدى الحياة

من جانبه قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن موقف سيدة القطار صفية أبو العزم، أثر فيه بشدة، مشددًا على أنه ليس بمستغرب كونه هو هذا موقف العظيمات المصريات تجاه أى شئ خاطئ، وتابع: "أثر فى بشدة ولكنه موقف ليس مستغرب.. موقف هزنى سيدة محترمة تدافع كرمتها وكرامة المواطن والجندى المصرى".

وأضاف الوزير خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المجند تعرض لإهانة من قبل موظف غير مسئول تجاه أحد أبطال القوات المسلحة، الذى غادر منزله من أجل تأدية واجبه الوطنى، للحفاظ على أمن واستقرار مصر، وتابع:"ولكن موقف السيدة صفية يؤكد أنها ست بألف راجل".

وأكد وزير النقل، أنه سوف يتوجه إلى منزل "سيدة القطار"، صفية أبو العزم بمحافظة المنوفية، من أجل تقديم الشكر لها، على موقفها النبيل، عندما دافعت عن أحد أبطال القوات المسلحة، كاشفًا عن أنه استخرج اشتراك سنوى يجدد مدى الحياة باسم سيدة القطار وسوف يعطيه لها عندما يزورها فى منزلها.

وداعب وزير النقل، "سيدة القطار"، خلال الاتصال المشترك الذى جمعهم ببرنامج "التاسعة"، قائلاً:"بس لما يجى ليكى الكمسرى طلعى ليه الاشتراك".

وزارة النقل تعلن نتائج التحقيق فى الحادث

من جانبها أعلنت وزارة النقل فى بيان صادر عنها نتائج التحقيق الفورى الذى وجه به المهندس كامل الوزير وزير النقل، وأكد البيان أنه تم التحقيق مع الكمسارية بمعرفة الشئون القانونية بهيئة السكك الحديدية وجاءت نتائج التحقيقات وفقًا للائحة نظام العاملين بالهيئة كالتالى، مجازاة عادل فاروق عبدالهادى، رئيس القطار بخصم أجر 50 يومًا من راتبه لما بدر منه تجاه أحد أبطال القوات المسلحة وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بارتداء الكمامة الطبية والمنصوص عليها بقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومجازاة عادل صلاح عبدالمنعم، مشرف القطار بخصم أجر 15 يومًا من راتبه لما بدر منه تجاه أحد أبطال القوات المسلحة فى هذه الواقعة وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية الازمة بارتداء الكمامة الطبية المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء، كما صدرت تعليمات باستبعاد المذكورين عن العمل بقطارات الركاب وتشغيلهما بقطارات نقل البضائع، كما تم تحرير محضر شرطة لهم لعدم ارتدائهم الكمامة الطبية وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء عليهم بالغرامة 4000 جنيه,

كما تم فحص بيان الحالة الوظيفية للمذكورين تبين سلبية آخر تحليل للمواد المخدرة فى مارس 2020 وقد تم تحويل المذكورين اليوم الخميس 10/9/2020 بعد حدوث الواقعة للكشف الطبى مخدرات والكشف الطبى النفسي.

وأكد البيان احترام وزارة النقل وكافة العاملين بها لرجال القوات المسلحة الباسلة الذين نذروا أنفسهم فداء لوطنهم وشعب مصر العظيم.

القوات المسلحة تشيد بسيدة القطار

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، قد أصدرت بيانا، أكدت فيه احترامها لكافة مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذى هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذى نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وأضاف البيان، القوات المسلحة تقدر الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل وزارة النقل، ضد الواقعة التى لا تنم إلا عن سلوك فردى خاطئ لأحد العاملين، كما تتوجت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التى شهدت الواقعة فى القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، وتؤكد أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التى تحمل فى قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.

مصور الواقعة يكشف التفاصيل كاملة

وقال شادى محمود بلال مصور الواقعة: المجند كان راكب القطار من المنصورة وجلست بجواره ولم يكن بيننا سابق معرفة"، مشيرا إلى أنه شاهد الكمسارى يمر فى القطار وسأله عن عدم ارتداء الكمامة فأجابه الكمسارى "سيبك من الكلام ده"، ثم تحدث الكمسارى مع المجند بشكل ملفت للانتباه وانصرف لباقى العربات.

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وأوضح أنه فور وصول القطار لطنطا حضر رئيس القطار للمجند وبدأ يتحدث معه المجند ويطلب منه صوره الكارنيه أو التصريح وطلب منه هو والكمسارى القيام وخلع الكمامة وفى تلك اللحظة قام برفع التليفون وتصوير الواقعة.

وأكد أن الكمسارى ورئيس القطار تعاملا بشكل سيئ مع المجند وطلبا منه دفع 22 جنيها قيمة التذكرة وإلا سيقومان بتسليمه للشرطة.

وأضاف أن الكمسارى قال للمجند: "متخليش الأفيونة تطلع عليك وشيلى الدبابير اللى على كتفك أنت شكلك ضاحكين عليك فى المعسكر، وظل يتنمر على المجند".

وتابع: من هنا تحركت السيدة صفية أبو العزم بشكل تلقائى وتصدت للكمسارى ورئيس القطار وأصرت على دفع التذكرة للمجند ولكن المجند رفض بشدة وأصر على دفع المبلغ.



