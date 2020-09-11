ترامب فى ذكرى 11 سبتمبر: لن نخضع لقوى الشر والإرهاب.. صور

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لن تخضع لقوى الشر والإرهاب، وذلك فى كلمة له خلال إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن بلاده سوف تواصل ملاحقة العناصر الإرهابية في العالم، مشيدا بقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي.

وقال في حضور وزير الدفاع الأمريكي والسيدة الأمريكية الأولى ونائبه مايك بنس والعديد من الحضور: "جيشنا قضى على البغدادي ثم قاسم سليماني في عام واحد"



مايك بنس



ترامب وميلانيا

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إحياء هجمات 11 سبتمبر



ترامب



لرئيس الأمريكي



