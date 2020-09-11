نقل صالح جمعة إلى نيابة قصر النيل للتحقيق معه بعد رفض أصحاب السيارات التصالح

رفض أصحاب السيارات التصالح مع اللاعب صالح جمعة لاعب النادى الأهلى بعد تسببه فى تهشم سياراتهم والدخول فى مشادة معهم والتراشق بالألفاظ، وتم إحالة المحضر للنيابة، وتم نقل لاعب النادى الأهلى لنيابة قصر النيل للتحقيق معه فى الواقعة. وقال مصدر أمنى، إن اللاعب لم يكن فى حالة سكر، والسيارة التي كانت يستقلها اللاعب، ملك شقيقه، وتراخيصها منتهية، ورفض أصحاب السيارتين التصالح معه بعد وقوع الحادث. وأضاف المصدر، أن سيارة صالح جمعة بعد اختلال عجلة القيادة منه صدم سيارتين كانا متوقفتين على جانب الطريق، ودخل فى مشادة كلامية مع أصحابها، وتم حجزه بقسم قصر النيل ورفض أصحاب السيارات التصالح ونقل للنيابة للتحقيق معه. Advertisements وكانت سيارة اللاعب صالح جمعة لاعب النادى الأهلى اصطدمت بسيارتين أثناء سيره بشارع محمد مظهر بالزمالك مما أدى لتهشمهما. وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، أخطارا من العقيد جعفر عمران مامور قسم شرطة قصر النيل مفادة، وقوع حادث تصادم بشارع محمد مظهر بالزمالك، وعلى الفور أنتقل المقدم حسام عشماوى رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل لمكان الواقعة، وتبين أنه أثناء سير اللاعب صالح جمعة بسيارته أصطدم بسيارتين ملاكى، مما ادى لتهشمهما وتم التحفظ على اللاعب والسيارات للوقوف على ملابسات الحادث، وأمر اللواء أشرف الجندى مدير امن القاهرة بتحرير محضر بالواقعة.



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