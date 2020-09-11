انفجار هاتف محمول في وجه "طفل" خلال تشغيله لعبة شهيرة في القاهرة

تعرض طفل يدعى "فؤاد هانى"، 11 سنة، محافظة القاهرة، لحرق في عينيه، وأجزاء من وجهه، وذلك بعدما انفجر هاتف محمول أثناء أداء لعبة شهيرة عليه، دون مقدمات، ما أسفر عن إصابته بحروق ظهرية واحمِرار العين وحروق بالقرَنية بالعين اليمنى.

يقول، هانى فؤاد، المحامى والد الطفل، أن ابنه كان دائم اللعب بتلك اللعبة على هاتفه، الخاص، لأوقات طويلة، كما كان يشاهد بعض الفيديوهات على الهاتف عندما انفجرت بطارية، مؤكداَ أن أفراد الأسرة والعائلة فوجئوا بسماع صوت الانفجار وصريخ الابن من جراء هذا الانفجار الغير طبيعى على الإطلاق.

إصابة طفل فى عينه بسبب انفجار الهاتف

ويُضيف "فؤاد" في تصريح لـ"اليوم السابع": حاولت تهدئة ابنى بقدر المستطاع إلا أننى لم أتمكن بسبب هول الموقف بالنسبة له، وعلى الفور انتقلت به إلى أحد مراكز العيون المتخصصة بمصر الجديدة حيث أكد الأطباء من خلال تقرير الكشف الطبي أن الانفجار أسفر عن إصابته بحروق ظهرية واحمِرار العين وحروق بالقرَنية بالعين اليمنى.

ووفقا لوالد الطفل: "ولحسن الحظ بحسب الأطباء أن فؤاد لم يصب بشكل كبير، لكنه فى نفس الوقت خائف الآن من الذهاب بالقرب من أى هاتف، وقد كانت العائلة في محاولة للتواصل مع الشركة المصنعة للهاتف عقب الحادث، إلا أنها لم تتواصل معها بشكل فعلى بسبب الانشغال بحادث الطفل".

خطورة سخونة البطارية

وأكد "فؤاد" والد الطفل الذى يعمل محامياَ: أنه جارى في الوقت الراهن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة المصنعة للهاتف، والشركة المسئولة عن تطبيق اللعبة، وذلك نتيجة تنزيل تطبيقات وتحديثات أعلى من إمكانيات أجهزة الهواتف المحمولة، وكذلك إصدار هواتف ذات بطاريات ضعيفة من قبل الشركة، ما يؤدى معه إلى إحداث "سخونة" للبطارية أعلى من معدلاتها الطبيعية وتؤدى إلى انفجارها.

وحذر "فؤاد" – جميع الأطفال والأباء والأمهات أنه في حالة الشعور بارتفاع درجة الحرارة بالموبيل لابد من تركه فوراَ، لأن هناك أشخاص تلقى حتفها بسبب انفجار الهواتف، وما يهمنا في هذا الأمر عملية التحذير، وررد قائلاَ: "لأن كل شخص يحمل قنبلة في يديه".

12 نصيحة يجب تجنب القيام بها لمنع حدوث مثل هذه الحوادث

أما عن النصائح والإرشادات الخاصة بتجنب انفجار الهواتف، يقول عبد الكريم محمد جاد الرب، المتخصص في الهواتف المحمولة، في تصريح خاص – هناك 12 نصيحة يجب تجنب القيام بها لمنع حدوث مثل هذه الحوادث كالتالى:

1- لا تضع هاتفك المحمول أسفل الوسادة التي تنام عليها ليلا.

2- تجنب وضع ​الهاتف المحمول​ داخل جيب الصدر للقميص عند ​النوم​.

3- تجنب شحن ​بطارية الهاتف​ ليلا.

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4- لا تضع ​الهواتف المحمولة​ بالقرب من المواد القابلة للاشتعال مثل الملابس أو بالقرب من جانب السرير أثناء الشحن.

5- لا تستخدم أبدًا أجهزة الشحن الخاصة بهواتف أخرى لشحن هاتفك.

6- تجنب شراء ​بطاريات​ رخيصة لاستبدال بطاريتك التالفة.

7- لا تقم مطلقًا بشحن الهاتف المحمول أثناء تعرضه لأشعة الشمس المباشرة.

8- لا تقم بإصلاح هاتفك المحمول في محلات التصليح خارج الضمان.

9- لا تشتري الهواتف المستعملة من المتاجر العشوائية أو الأشخاص غير الموثوق بهم.

10- تجنب استخدام محولات شحن السيارة لشحن الهاتف المحمول.

11- لا تستخدم الهاتف المحمول إذا بدأ في السخونة.

12- لا تستخدم "الباور بانك" الرخيص لشحن هاتفك المحمول.



