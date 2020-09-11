البحرين تدعو مواطنيها الممتلكين لأراضٍ أو عقارات فى السلطنة ببيعها فورا

أهابت سفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان بالمواطنين البحرينيين الذين يمتلكون أراضٍ أو عقارات بسلطنة عُمان الشقيقة في عدة مواقع بالبلاد ببيعها فورا قبل يوم 18 نوفمبر المقبل.

وقالت السفارة فى بيانها، الذى نشرته وكالة الأنباء البحرينية إن تلك المواقع التي يجب بيع الممتلكات الموجودة فيها هى:

1 ــ المحافظات: مسندم ، البريمي ، الظاهرة ، الوسطى ، ظفار ( عدا صلاله ).

2 ــ الولايات: لوي، شناص ، مصيره .

3ــ الجبل الأخضر، جبل شمس، وأي جبال أخرى لها أهمية استراتيجية تحددها الجهات المختصة.

4 ــ الجزر.

5ــ الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والسياحة.

6 ــ الأراضي الزراعية في جميع أنحاء السلطنة.

7 ــ المواقع القريبة من القصور والجهات الأمنية والعسكرية والتي تحددها الجهات المختصــة.

وطالبت سفارة البحرين المواطنين البحرنيين أن يقوموا بالتصرف بشأن هذه الأراضي والعقارات وفقًا للقانون الصادر بالسلطنة الذي ينص على: "حظر تملك غير العُمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن في سلطنة عُمان"، وذلك قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ بتاريخ 19 نوفمبر 2020م وذلك بقيامهم بتصحيح أوضاع ممتلكاتهم في السلطنة على النحو التالي:

1ــ أن يقوم مالك العقار ببيع عقاره .

2ــ أن يقوم مالك العقار بنقل ملكية عقاره الى مواطن عُماني حسب الإجراءات القانونية لنقل الملكية .

3ــ اذا لم يستطع صاحب العقار التصرف به خلال الفترة المحددة في القرار يقوم بطلب مهلة لمدة سنة إضافية لتصحيح ملكية العقار، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ هذا البيان، من خلال ملئ الاستمارة المبينة في الموقع الالكتروني لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان الشقيقة

